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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이승기가 현실 육아 영상을 공개했다.

29일 이승기의 유튜브 채널에서는 '초보 아빠 첫 브이로그'라는 제목의 영상이 게재됐다.

집에서 홀로 눈을 뜬 이승기는 "오늘 남산 걷자는 얘기가 나왔다. '뛰어볼까?'도 했는데 날씨가 너무 추운 거 같아 걷는 걸로 하겠다"며 "요새는 딸이 엄마랑만 자려 해서 엄마랑 딸이 조용히 자고 있다"고 밝혔다.

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조용히 커피를 마시던 중 딸이 먼저 깼다. 이승기는 딸에게 삶은 계란을 먹이기로 했고 딸은 "흰자만 먹을 것"이라고 단호하게 말했다. 딸인 남긴 노른자는 이승기가 먹었다. 이에 딸은 "맛있어? 같이 나눠 먹으니까 더 맛있네"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

쫑알쫑알 얘기하는 딸에 이승기는 "목소리가 왜 이렇게 귀엽냐"며 딸바보 면모를 보였다. 이에 딸은 "왜 이렇게 멋져요?"라고 물어 이승기를 행복하게 했다.

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이승기는 딸의 머리를 직접 묶어주는 섬세한 면모를 보였다. 그 와중에 딸은 이승기에게 남은 노른자를 계속 먹여줬다.

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예쁘게 딸 머리를 묶어준 이승기는 "아빠 아침에 산책 좀 갔다 올게"라고 말했고 딸은 같이 가고 싶어했다. 이승기는 "오늘 너무 춥다. 산으로 갈 것"이라 말했고 딸은 "차 타고 가면 되지 않을까?"라고 설득했다. 이승기는 "여기 있고 좀 이따 놀라가자"고 밝혔고 딸은 과일이 먹고 싶다며 마트에 가자고 했다.

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wjlee@sportschosun.com