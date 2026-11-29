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[스포츠조선 이우주 기자] '뉴스룸' 권오중이 아들에 대한 걱정을 털어놨다.

29일 JTBC '뉴스룸'에서는 작가로 변신한 배우 권오중이 출연했다.

권오중은 최근 차인표의 권유로 책 '아픔이 아픔으로 끝나지 않도록'을 출간했다. 권오중은 "'힘들고 많은 어려운 사람한테 너의 글을 통해서 위로와 용기를 주면 좋겠다' 그걸 사명감으로 써야 된다 하셔가지고 저한테 와닿았고 그래서 글을 쓰기 시작했다"며 "아픔을 그냥 단순히 좌절하고 불행으로 끝나지 말고 그 시간을 통해서 얻은 깨달음과 이런 사랑을 또 다른 사람을 살리고 위로하는 데 좀 승화시키면 좋겠다 하는 마음"이라 밝혔다.

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배우 권오중의 아들은 전세계에 단 15명만 앓고 있는 희귀병을 투병 중이다. 2017년에야 병에 대해 알게 됐다는 권오중은 "병명은 없다. MICU1이라고 얘기하는데 병명이 아닌 염색체 기호 중 하나"라며 미토콘드리아에 이상이 생기는 병이라 밝혔다.

하지만 권오중은 아들에게 배운 점이 많다며 "제 아들이 질환에 대한 아픔도 있지만 어릴 때부터 왕따나 학교 폭력으로 더 큰 상처가 있다. 그럼에도 꾸준히 사람들을 좋아하고 사랑합니다. 주변 사람들에게 뭐 치유하고 약간 위로해 주는 힘이 있더라"라고 밝혔다.

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화가로 활동 중이지만 권오중과 아내는 여전히 걱정이 크다. 권오중은 "몸이 불편한 아이를 키우거나 저희처럼 희귀질환을 키우는 부모님들은 다 공통된 생각이 저희 부모가 이제 세상에 남지 않았을 때 과연 아이가 홀로 잘 살 수 있을까라는 게 가장 걱정된다"고 털어놨다.

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특히 권오중은 "저희 아들 같은 희귀질환은 뭐 환자 수가 적다 보니까 치료제를 개발하는 것도 많이 소외되어 있다. 그래서 좀 국가에서 좀 많이 좀 이렇게 적극적으로 치료제 개발을 좀 도와주면 좋겠고 그리고 아이가 성장하면서 좀 지역 안에서 좀 존엄성을 지키면서 좀 자립도 하고 이렇게 보호받을 수 있는 공공 돌봄 시스템이 구축이 됐으면 너무 좋지 않을까 싶다"고 자신의 생각을 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com