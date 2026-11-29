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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 곽시양이 6세 연하의 그룹 러블리즈 출신 유지애와 결혼식을 올린 소감을 전했다.

곽시양은 29일 자신의 SNS에 "어제 많은 분들의 축복과 응원 속에 무사히 결혼식을 잘 마쳤다"며 결혼식 현장이 담긴 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 검은색 턱시도를 차려입은 곽시양과 순백의 오프숄더 웨딩드레스를 입은 유지애가 다정하게 팔짱을 끼고 버진로드를 걷는 모습이 담겼다. 화려한 불꽃놀이 영상과 꽃장식으로 꾸며진 예식장을 배경으로 행복한 미소를 짓는 두 사람의 모습이 눈길을 끌었다.

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곽시양은 "바쁘신 와중에도 귀한 발걸음 해 주신 하객분들, 그리고 직접 오시지는 못했지만 마음으로 축하해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

이어 "경황이 없어 미처 다 인사드리지 못한 것 같아 죄송한 마음이다. 정리가 되는 대로 한 분 한 분 직접 연락드려 다시 감사 인사 전하겠다"고 덧붙였다.

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또 곽시양은 "보내주신 따뜻한 마음 하나하나 잊지 않고, 서로 아끼고 존중하며 예쁘게 잘 살겠다. 앞으로도 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 새로운 출발을 다짐했다.

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이를 본 배우 전소민은 "너무 예쁘다. 축하해 시양♥지애"라는 댓글을 남기며 두 사람의 결혼을 축하했다.

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앞서 곽시양과 유지애는 지난 28일 서울의 한 호텔에서 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올렸다.

특히 이날 곽시양은 아내 유지애가 속했던 러블리즈의 히트곡 '아츄(Ah-Choo)'에 맞춰 입장하는가 하면, 유지애 앞에 무릎을 꿇고 부케를 건네며 남다른 애정을 드러냈다.

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축가는 러블리즈 멤버 류수정과 러블리즈의 오랜 팬으로 알려진 노브레인 이성우가 맡았다. 축사에 나선 러블리즈 정예인은 결국 눈물을 보였으며, 서지수 역시 SNS를 통해 유지애의 새로운 출발을 축복했다.

1987년생 곽시양과 1993년생 유지애는 6세 차이로, 약 1년간의 교제 끝에 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 지난 9월 열애설 한 번 없이 깜짝 결혼을 발표해 화제를 모았다.

한편 곽시양은 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔해 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '재벌X형사' 등에 출연했다. 유지애는 2014년 러블리즈로 데뷔해 '아츄', '안녕', '데스티니' 등의 히트곡으로 사랑받았으며, 이후 배우로 활동 영역을 넓혔다.

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olzllovely@sportschosun.com