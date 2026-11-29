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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 안정환이 가수 성시경에게 결혼 25년 만에 뒤늦은 사과와 감사 인사를 전했다.

29일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'(이하 '냉부해')에서는 가수 비와 성시경이 게스트로 출연했다.

이날 김성주는 출연진 중 노래로 맺어진 특별한 인연이 있다고 밝혀 궁금증을 자아냈다. 그 주인공은 다름 아닌 안정환과 성시경이었다.

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성시경은 "제가 안정환 형 결혼식에서 축가를 불렀다. 제가 2000년도에 데뷔했는데 완전 신인 때였다"며 "당시 일면식도 없는 사이였는데 형수님 지인의 부탁을 받아 축가를 불렀다"고 25년 전 인연을 공개했다.

당시 해외에서 선수 생활을 했던 안정환은 결혼식을 위해 급하게 귀국했던 상황을 떠올렸다. 안정환은 "외국에 있어서 성시경 씨가 축가를 부르는 것도 결혼식 때 알았다"며 결혼식을 마친 뒤 곧바로 해외로 떠나야 했다고 설명했다.

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특히 안정환은 "시경 씨한테 너무 미안한 게 있는데 제대로 인사를 못 했다. 보답도 해드리고 식사도 해야 하는데 그러지 못했다"고 털어놨다.

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이어 "이 자리를 빌려 정말 잘 살고 있습니다"라며 고개를 숙여 25년 만에 감사의 마음을 전했다.

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이에 성시경은 "술 한 번 사주시죠"라고 유쾌하게 화답했고, 안정환 역시 흔쾌히 술자리를 약속해 훈훈함을 자아냈다.

한편 안정환은 지난 2001년 미스코리아 출신 이혜원과 결혼해 슬하에 딸 리원 양과 아들 리환 군을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com