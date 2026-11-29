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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 정준하가 아들 로하 군을 자랑했다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 방송인 정준하가 스페셜MC로 출연했다.

훈훈한 비주얼로 화제가 된 바 있는 정준하의 아들 로하 군은 벌써 14살이 됐다. 외모 뿐 아니라 예술적 재능까지 남다르다는 로하 군은 '파워' 커버 댄스로 지드래곤의 샤랴웃까지 받았다. 정준하는 "지드래곤이 좋아요를 눌러서 기획사에서 연락을 엄청 받았다"고 밝혔다.

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로하 군은 4개국어까지 가능하다고. 정준하는 "그거 하나 제가 감사하게 생각한다. 엄마 덕에 일본어를 하고 외국인 학교를 다니니까 영어, 중국어까지 한다. 아들 유전자는 엄마 닮는다 하지 않냐. 어디 가서 나 닮았다는 얘기 안 한다"고 밝혔다.

최근 요거트 아이스크림 가게를 론칭한 정준하는 7,500원이라는 높은 가격으로 논란이 되기도 했다. 이에 미국 본사에 문의를 넣고 있다는 정준하는 "팝업을 했는데 어떤 분이 오셔서 요거트가 너무 비싸다더라. 그걸 '놀면 뭐하니?'에서 너무 비싸다고 '이 돈이면 밥을 한 그릇 사먹지'라고 한 거다. 재석이가 자꾸 500원만 내리라 한다"며 "본사가 있는 시애틀에 가서 가격 협의를 했다. 거기서는 7달러 정도에 파니까 한국 돈으로 환산하면 만 원 가까이 된다. 논란이 생기니 가격을 내리지 말고 양을 더 달라 했다. 양은 진짜 많아졌다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com