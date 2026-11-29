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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 서인영이 예비 남편과의 러브스토리를 공개했다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 서인영의 집을 찾아간 린의 모습이 담겼다.

린과 서인영은 남다른 인연이 있다. 린이 서인영의 첫 결혼식 당시 축가를 불러줬다고. 이후 이혼한 서인영은 재혼을 앞뒀음에도 린에게 미안해 연락을 못했다 털어놨다. 첫 결혼식 당시 1억 꽃장식으로 화제가 됐던 서인영은 "첫 결혼식에 꼴값을 많이 떨지 않았냐. 이번엔 스몰웨딩으로 교회에서 하려 한다. 꽃 보기도 싫다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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예비남편과 만난 계기에 대해 서인영은 "이혼하고 힘들었을 때다. 이혼하지 얼마 안 됐는데 소개팅을 하는 게 부담스럽더라. 근데 아는 언니가 잘 맞을 거 같다고 만나보라 했다. 날짜가 다가오니까 너무 싫더라"라며 "그래서 소개팅 전날 친구들이랑 있다가 테스트 할 겸 올 수 있냐고 불러봤다. 씩 웃으면서 들어오더라. 그래서 정서가 건강한 사람이라는 게 느껴졌다"고 밝혔다.

하지만 서인영은 "만나서 좋았는데 또 고민이 됐다. 말할수록 매력 있고 정확한 사람인데 나를 알고 나면 실망하지 않을까 싶었다. 그 마음 때문에 못 보겠더라. '오늘부로 연락을 끊을까' 했는데 키스를 해버렸다"고 고백해 스튜디오를 초토화시켰다.

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6살 연상의 예비 남편은 초혼이라고. 서인영은 "난 너무 미안했다. 이혼이 죄는 아니지만 왠지 모르게 미안함이 있었다. 근데 자기는 '네가 결혼도 해보고 이혼도 해본 게 어떤 면에선 고맙다'더라. 그 경험을 해봐서 나에 대한 감사함을 알아 행복하다더라. 그렇게 말해줘서 너무 고마웠다"며 "어떻게 보면 나 살려준 사람이다. 난 우울증이 진짜 심했는데 오빠가 살려줬다"고 예비 남편에 대한 애정을 드러냈다.

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wjlee@sportschosun.com