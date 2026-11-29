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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 신화의 전성기를 함께한 이장언 라이브웍스컴퍼니 대표가 세상을 떠났다. 향년 53세.

29일 스타뉴스에 따르면 이장언 대표가 최근 별세했다. 갑작스럽게 전해진 비보에 고인과 오랜 인연을 맺어온 가수들과 가요계 관계자들이 슬픔에 잠겼다.

고인은 국내 최장수 아이돌 그룹 신화의 활동을 오랜 시간 뒷받침해 온 가요계 제작자다.

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신화의 전 소속사인 굿엔터테인먼트에서 제작본부 이사를 지낸 고인은 2009년 독립해 라이브웍스컴퍼니를 설립했다. 같은 해 신혜성과 전속계약을 체결한 데 이어 이민우, 김동완, 전진 등 신화 멤버들의 매니지먼트를 담당하며 각별한 인연을 이어왔다.

특히 2011년에는 신화 멤버들이 직접 출자해 설립한 신화컴퍼니의 이사로 합류했다. 이후 신화가 멤버들의 군 복무로 인한 공백기를 끝내고 완전체로 돌아와 제2의 전성기를 맞는 데 힘을 보탰다.

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고인은 아티스트 매니지먼트뿐만 아니라 음악 콘텐츠 제작과 신인 발굴에도 힘써왔다. 2016년에는 Mnet 보이그룹 오디션 프로그램 '소년24' 공동 제작에 참여했으며, 2024년 데뷔한 솔로 가수 규빈 역시 최근까지 라이브웍스컴퍼니 소속으로 활동했다.

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오랜 시간 가요계에 몸담으며 아티스트들의 든든한 조력자 역할을 해왔던 만큼 고인의 이른 별세 소식은 안타까움을 더하고 있다.

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고인의 빈소는 서울 광진구 건국대학교병원 장례식장 102호에 마련됐다. 발인은 오는 12월 1일 오후 1시이며, 장지는 제주도다.

olzllovely@sportschosun.com