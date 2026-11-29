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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 김장훈이 결정사를 찾았다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 결정사를 찾은 김장훈과 영탁의 모습이 담겼다.

결정사 대표를 만난 김장훈은 "제가 64세인데 저만한 나이 사람들도 오냐"고 물었고 대표는 "당연히 있는데 초혼은 거의 없으시다"라고 밝혔다. 이에 김장훈은 "뭐든지 최고가 좋다"며 '최고령 초혼 고객' 등극에 만족했다.

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김장훈은 "머리가 긴 것도 괜찮냐"고 걱정했지만 대표는 "장훈 님 연령대에는 대부분 머리숱이 많지 않으셔서 머리가 없는 것보다는 장발이 훨씬 매력 어필이 된다"고 밝혔다.

영탁은 "현재 갖고 있는 재산은 3천만 원 정도지만 열심히 일할 수 있는 능력과 비전이 있는 사람과 전재산이 10억 정도 있는데 일 안 하는 사람 중에 누가 낫냐"고 물었고 대표는 후자를 택했다. 이에 김장훈은 "그 3천만 원 전재산이 저"라고 고백했고 대표는 당황한 기색을 보여 웃음을 안겼다. 김장훈은 "남은 게 3,300만 원이다. 3천만 원이 월세 보증금이었는데 오늘 3천만 원을 정산 받았다. 6,300만 원 정도"라고 설명했지만 대표는 "현재 스코어로는 매칭이 쉽지 않을 거 같다"고 밝혔다.

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김장훈은 자신의 결정사 등급을 물었다. 대표는 조건으로 등급을 매기지 않지만 프로그램 구분이 있다고 밝혔다. 김장훈은 원하는 이성상에 대해 "저는 크리스천인데 사이비만 아니면 된다. 엄마는 크리스천이면 된다는데 결혼은 제가 하는 건데 불교든 천주교든 상관없다"고 밝혔다.

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모든 조건에 열려있다는 김장훈은 "어떤 직업이든 상관없다. 여자가 자기 일을 하는 사람이었으면 좋겠다"고 밝혔다.

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하지만 원하는 점이 하나 있다며 "운전면허랑 차가 있어야 한다. 제가 면허가 없다. 면허 취소가 아니라 원래 안 땄다"고 밝혔다. 대표는 "사고 쳐서 면허 없는 줄 알았다"고 밝혔고 김장훈은 "필기시험을 봤는데 다 웃더라. 취소로 알더라. 내가 이미지가 그런가 보다. 여친이 운전하면 저는 옆에서 차도 따라주고 하고 싶다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

장발인 김장훈에 대표는 "여성 분이 원하면 머리도 자를 수 있냐"고 물었다. 이에 김장훈은 "결혼하고 싶었던 사람이 있었다. 93년도로 기억하는데 제가 이 친구를 너무 힘들게 했다. 지친 마음에 새 연애를 시작한 거다. 이 친구를 놓치면 안되겠다 싶어서 결혼하자 했더니 결혼은 못한다더라. 제가 봐도 이해가 되더라. '돈 버는 대중가수 하면서 열심히 잘 살게' 했는데도 안 되더라"라고 말을 꺼냈다.

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김장훈은 "그래서 엄마 아빠한테 인사는 한번 하겠다 했더니 머리를 자를 수 있냐고 묻더라. 그래서 바로 자르고 인사드렸다"며 "'못되게 했는데 돈 벌어서 잘해주겠다' 했더니 점수를 많이 땄다. 일주일 있다가 아무래도 그 사람이랑 결혼해야겠다더라. 그럼 머리를 왜 자르라 한 거냐"고 토로해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com