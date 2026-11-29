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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이영은이 중학생 딸을 둔 엄마라는 사실이 믿기지 않는 동안 미모를 자랑했다.

이영은은 29일 자신의 SNS에 "울집 중딩 노트북 핑계로 덩달아 구경"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 딸의 노트북을 구경하기 위해 전자제품 매장을 찾은 이영은의 모습이 담겼다. 이영은은 풍성한 퍼 재킷에 자연스럽게 워싱된 청바지를 매치해 세련되면서도 캐주얼한 겨울 패션을 완성했다.

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또 다른 사진에서는 쇼핑백을 든 채 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있는 모습이 담겼다. 특히 이영은은 화려하게 꾸미지 않은 일상에서도 특유의 청순한 분위기와 앳된 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.

1982년생으로 올해 44세인 이영은은 어느덧 중학생 딸을 둔 엄마가 됐음에도 여전히 데뷔 초를 연상케 하는 동안 비주얼을 자랑해 감탄을 자아냈다.

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팬들 역시 "멋있어요", "예쁘다" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다.

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한편 이영은은 지난 2014년 9월 두 살 연상의 고정호 PD와 1년여의 열애 끝에 결혼했으며, 이듬해인 2015년 7월 딸을 품에 안았다. 남편 고정호 PD는 JTBC 드라마 '무정도시'의 제작을 맡은 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com