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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 정준하가

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 방송인 정준하가 스페셜MC로 출연했다.

최근 요거트 아이스크림 가게를 론칭한 정준하는 7,500원이라는 높은 가격으로 논란이 되기도 했다. 이에 미국 본사에 문의를 넣고 있다는 정준하는 "팝업을 했는데 어떤 분이 오셔서 요거트가 너무 비싸다더라. 그걸 '놀면 뭐하니?'에서 너무 비싸다고 '이 돈이면 밥을 한 그릇 사먹지'라고 한 거다. 재석이가 자꾸 500원만 내리라 한다"며 "본사가 있는 시애틀에 가서 가격 협의를 했다. 거기서는 7달러 정도에 파니까 한국 돈으로 환산하면 만 원 가까이 된다. 논란이 생기니 가격을 내리지 말고 양을 더 달라 했다. 양은 진짜 많아졌다"고 밝혔다.

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서장훈과 함께 여장 투톱 연예인으로 오른 정준하. 정준하는 "얼마 전에도 '놀면 뭐하니?'에서 여장하고 집에 들어간 적 있다. 가발만 벗고 모자 쓰고 들어갔는데 아내가 이게 무슨 짓이냐고 빨리 지우라더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com