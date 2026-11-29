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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 장재인이 몰라보게 달라진 외모의 비결을 솔직하게 털어놨다.

29일 방송된 KBS2 '개그콘서트'의 인기 코너 '공개재판'에는 싱어송라이터 장재인이 피고인으로 등장했다.

이날 장재인의 죄명은 다름 아닌 '몰라보게 예뻐진 죄'였다. 장재인이 과거 Mnet '슈퍼스타K2'에 출연했을 당시의 사진까지 공개되자 장재인은 "용이 되긴 했지. 인정하지"라며 쿨하게 인정했다. 그러면서도 자신의 과거 사진을 내려달라고 요청해 웃음을 자아냈다.

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특히 장재인은 한층 물오른 미모의 비결을 묻자 "저는 피부과를 사랑한다"며 "울X라, 써X지, 쥬X룩 사랑한다"고 각종 피부과 시술을 거침없이 언급했다.

장재인의 솔직한 고백에 출연진은 "피부과 실장이 온 것 같다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 박영진은 연예계에 장재인처럼 몰라보게 예뻐진 사람이 또 있다며 또 다른 연예인의 사진을 공개했다. 그 주인공은 다름 아닌 판사 역을 맡은 박준형의 아내이자 개그우먼 김지혜였다.

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이에 박준형은 "장재인 씨는 살이 빠진 거고, 다른 한 분은 뼈가 빠진 거다"라며 아내 김지혜의 외모 변천사를 소재로 셀프 디스에 나서 폭소를 안겼다.

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장재인은 한동안 방송 활동이 뜸했던 이유에 대해서도 입을 열었다. 그는 "여러 가지 다른 일을 하고 있었다. 음악을 빨리 하지 말고 천천히 하자는 생각이었다"며 자신만의 속도로 음악 활동을 이어왔음을 밝혔다.

그러면서 자신을 홍보하기 위해 '개그콘서트'에 출연했다고 솔직하게 밝혀 웃음을 더했다.

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한편 장재인은 지난 2010년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K2'에서 최종 3위에 오르며 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 독보적인 음색과 음악적 색깔을 앞세워 싱어송라이터로 활동해 왔다. 최근에는 개인 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'을 통해 버스킹과 패션, 일상 등을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com