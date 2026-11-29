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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 서인영이 린에게 명품 옷도 쿨하게 선물했다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 재혼을 앞둔 서인영을 만난 린의 모습이 담겼다.

린과 서인영은 남다른 인연이 있다. 린이 서인영의 첫 결혼식 당시 축가를 불러줬다고. 이후 이혼한 서인영은 재혼을 앞뒀음에도 린에게 미안해 연락을 못했다 털어놨다. 첫 결혼식 당시 1억 꽃장식으로 화제가 됐던 서인영은 "첫 결혼식에 꼴값을 많이 떨지 않았냐. 이번엔 스몰웨딩으로 교회에서 하려 한다. 꽃 보기도 싫다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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옷방 속 과감한 의상들을 자랑하던 서인영은 "이 드레스를 500만 원 주고 샀다. 시상식에서 입으려 했는데 나락 가서 못 입었다. 언니가 노래할 때 입어주면 너무 행복할 거 같다. 택도 안 뗐다"며 파란색 드레스를 입어보라 권유했다. 부담스러워하던 린은 마지못해 드레스를 입어봤고, 마음에 들었는지 예쁘게 포즈를 취했다. 서인영은 린에게 비싼 옷들을 잔뜩 선물하며 "이고 지고 있던 나의 속세들 다 버려야 한다. 그냥 버리기엔 너무 비싼 것들이다. 옛날엔 흥청망청 썼다. 옛날에 가격표도 안 보고 샀던 게 너무 바보 같다"고 토로했다.

서인영은 "이젠 갖고 싶은 게 없다. 옛날에는 카드 주면 다 쓸 수 있을 거 같았다. 1억도 쓰라 하면 무조건 쓸 수 있을 거라 생각했는데 지금은 못 쓸 거 같다"고 밝혔다.

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린은 "당장 1억을 쓰라 하면 뭘 살 거냐"고 물었고 서인영은 "생각이 안 난다. 옛날엔 생각이 너무 많아서 1억이 모자랐다. 이젠 아빠한테 매달 용돈받는다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com