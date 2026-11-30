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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이범수와 이혼한 통역사 겸 방송인 이윤진이 압구정 고가 아파트 매입설에 직접 입을 열었다.

29일 이윤진은 자신의 SNS에 "소소히 아이들과 룸투어 올린 건데..."라는 글과 함께 자신의 새 보금자리를 다룬 기사를 캡처해 게재했다.

해당 기사에는 이윤진이 서울 강남구 압구정동에 새 보금자리를 마련했다는 내용과 함께 인근 구축 아파트의 실거래가가 30억 원대부터 90억 원대에 달한다는 내용이 담겼다.

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이에 이윤진은 "저는 저희 집의 위치를 한 번도 공개한 적이 없습니다. 잘못된 정보입니다"라며 직접 정정에 나섰다.

이어 이윤진은 압구정 아파트 매입을 언급한 여러 언론사의 기사 제목을 캡처한 뒤 커다란 물음표를 그려 넣었다. 그러면서 "6개월 만에 집 정리하고 룸투어 올렸는데... 나도 모르는 압구정 집은 무엇?"이라며 황당하다는 반응을 보였다.

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앞서 이윤진은 지난 28일 유튜브 채널 '소다지니'를 통해 딸 소을, 아들 다을과 함께 생활하는 새 보금자리를 공개했다.

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올해 초 한국으로 발령받아 귀국했다는 이윤진은 세 식구가 생활하기 편하고 아이들의 통학 여건이 좋은 곳을 알아보던 중 중고 거래 플랫폼 '당근'에서 구축 아파트 직거래 매물을 발견했다고 밝혔다.

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이윤진은 치솟은 리모델링 비용과 인건비에 부담을 느껴 반셀프 인테리어를 진행했다는 사실도 털어놨다. 아들 다을은 자재를 고르는 데 힘을 보탰고, 딸 소을은 집 안의 스타일링을 도왔다.

특히 귀국 후 여러 힘든 일을 겪었다는 이윤진은 어린 시절 부모님과 함께 살았던 1980년대 아파트가 그리웠다며 당시의 분위기를 새집에 구현하고자 했다고 설명했다.

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그러나 영상 공개 이후 일부 매체가 이윤진의 새 보금자리를 압구정 구축 아파트로 소개한 데 이어 주변 아파트 시세까지 조명하자 결국 이윤진이 직접 해명에 나선 것.

이윤진은 이후 "얼굴이 확신의 압구정 사모님 상인가 보다"라는 메시지를 받은 사실도 공개했다. 이에 "감사해야지"라고 답한 이윤진은 "감사하며 주말 마무리. 나 확신의 압구정 상인가 보다"라며 해프닝을 유쾌하게 넘겼다.

한편 이윤진은 지난 2010년 배우 이범수와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀다. KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 가족의 일상을 공개하며 사랑받았으나 2024년 파경을 맞았다. 이후 지난 3월 합의 이혼 절차를 마무리했으며 현재 두 자녀와 함께 한국에서 생활하고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com