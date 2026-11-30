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[스포츠조선 이지현 기자] 웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 자신이 지원에 나선 걸그룹 유스피어 멤버들에게 사과했다.

29일 유튜브 채널 '인생84'에는 기안84가 걸그룹 유스피어와 재회해 신곡 제작에 나선 모습이 공개됐다.

이날 기안84는 "시작한 지 두 달이 조금 넘은 것 같다. 이제 곡이 나왔으니 녹음하고 노래 제목도 정해야 한다"며 본격적인 걸그룹 제작에 돌입했다.

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앞서 기안84는 대중에게 잘 알려지지 않은 아이돌을 조명하는 콘텐츠를 통해 유스피어와 인연을 맺었다. 당시 멤버들은 열악한 경제적 상황을 고백했고, 기안84는 이들의 미래를 책임져 보겠다며 신곡 제작에 나섰다.

약 두 달 반 만에 멤버들과 재회한 기안84는 그간의 근황을 물었다. 한 멤버는 "영상이 올라오고 나서 스케줄이 많아졌다. 광고도 찍게 됐다"고 달라진 일상을 전했다.

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이에 기안84는 "난 좀 미안했다. 썸네일 제목을 너무 거지로 만들어놔서"라며 멋쩍은 웃음을 지었다.

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하지만 멤버는 "엄청나게 많은 관심을 한 번에 받은 게 처음이라 한동안 기분이 이상했다"고 털어놨다. 그러나 기안84가 현재 통장 잔고를 묻자 "지금 똑같다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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또 다른 멤버 역시 "유튜브 영상이 올라가고 어딜 가든 알아보셨다. 부산에 내려가는 콘텐츠를 촬영하다 휴게소에 들렀는데 저희를 알아보셨다. 처음이었다"며 달라진 인지도를 실감했다고 밝혔다.

이를 들은 기안84는 "유튜브 제목에 통장 잔고 0원이라는 부분만 쇼츠로 엄청 많이 만들어지고 기사도 나왔다"며 "미안하다. 내가 너희를 국민 거지로 만들었다"고 사과해 폭소를 안겼다.

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기안84는 크리스마스 즈음 신곡 발매를 목표로 멤버들과 홍보 전략도 논의했다. 이 과정에서 '겨울에 살아남은 모기'라는 파격적인 신곡 제목과 모기 분장 아이디어까지 등장했다.

기안84는 "이건 좀 내 취향 저격이긴 하다. 겨울에 살아남은 모기가 좀 슬프고 감동적이다"라며 만족감을 드러냈다.

하지만 오전 8시부터 이어진 일정에 결국 지친 기안84는 "아이돌 촬영 못 하겠다. 촬영이 너무 길다. 너희들 체력을 따라갈 수가 없다"고 토로해 웃음을 더했다.

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한편 기안84는 유스피어의 신곡 제작을 위해 그룹 아이들의 전소연에게 도움을 요청했다. 이날 멤버들은 큐브엔터테인먼트에서 녹음을 진행했으며, 해외 일정 중인 전소연이 귀국한 뒤 추가 수정 녹음을 진행할 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com