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[스포츠조선 이지현 기자] AI 가수의 음악방송 1위가 현실이 됐다. 인기 K팝 아이돌들이 인공지능(AI)을 활용해 만든 노래에 밀려 정상 등극에 실패한 가운데, 음악방송의 상징과도 같았던 1위 앙코르 무대마저 사라졌다.

29일 방송된 SBS '인기가요'에서는 AI 음악 프로젝트 머무르의 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'가 투모로우바이투게더의 '엔젤 바이트', 아일릿의 '체포하겠어'를 제치고 1위에 올랐다.

더욱 놀라운 것은 점수였다. 머무르는 음반과 SNS, 실시간 투표 부문에서 모두 0점을 기록했다. 시청자 사전투표 역시 단 1점에 불과했다. 그러나 온라인 음원 부문에서 4883점이라는 압도적인 점수를 획득, 온에어 점수 113점을 더해 총점 4997점으로 정상에 올랐다.

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아일릿은 4834점, 투모로우바이투게더는 4720점으로 각각 2위와 3위에 머물렀다.

1위 발표 이후에는 이례적인 장면이 펼쳐졌다. 통상 음악방송에서 1위를 차지한 가수는 트로피를 건네받고 팬들에게 감사 인사를 전한 뒤 앙코르 무대를 꾸민다. 그러나 이날은 수상 소감을 전할 가수도, 앙코르 무대를 꾸밀 가수도 없었다.

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결국 MC들의 축하 인사와 함께 음원만 흘러나오며 방송이 마무리됐다.

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지난 6월 발매된 '꿈꾸던 어른이 되었나요?'는 작곡가 겸 프로듀서 이용석(마틴 이스트)과 최성혁(비트자루)으로 구성된 프로듀싱팀 글로리웨이브가 제작한 곡이다. 사람이 곡의 기획과 작사를 맡고, 멜로디와 보컬 등은 음악 생성 AI 서비스 '수노'를 활용해 구현했다.

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특히 어린 시절 꿈꾸던 어른의 모습과 달리 불안한 현실을 살아가는 이들의 마음을 대변하는 노랫말이 공감을 얻었다. 인스타그램 릴스와 유튜브 쇼츠 등을 통해 입소문을 탄 이 곡은 지난 13일 멜론 '톱100' 정상에 오르는 등 무서운 상승세를 보였다.

음원 차트에 이어 지상파 음악방송까지 점령하자 AI 음악을 바라보는 시선도 엇갈리고 있다.

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실제 무대에 오르는 가수와 AI 음악이 동일한 기준으로 경쟁하는 것이 적절하냐는 지적이 나오는 반면, 대중의 선택과 정해진 집계 기준에 따른 결과인 만큼 이를 존중해야 한다는 의견도 맞서고 있다.

저작권 문제 역시 남아 있다. 해당 곡은 한국음악저작권협회에 등록되지 않아 일반적인 작사·작곡·편곡에 따른 저작권료는 받지 못하고 있다. 다만 음원 유통에 따른 수익은 별도로 정산받는 것으로 알려졌다.

대중의 마음을 움직인 AI 음악이 결국 인기 아이돌까지 꺾고 음악방송 정상에 오른 상황. AI의 역습이 현실화된 가운데 가요계와 음악방송의 판도에도 변화가 생길지 관심이 쏠린다.

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olzllovely@sportschosun.com