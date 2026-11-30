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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 31기 옥순이 해외 취업을 준비했다고 털어놨다.

29일 옥순은 SNS를 통해 팬들이 궁금해하는 점들에 대해 속시원히 답했다.

한 팬은 "외국 가시는 거 어떻게 됐냐. 가신다면 어느 나라에 가는 건지 어떤 직무로 나갈 계획이시냐"고 물었다. 이에 옥순은 "마지막 비자 건강검진에서 폐결절 때문에 추가로 객담검사 받아야 해 딜레이 됐고 악플 대량 고소하면서 한국에서 처리할 업무가 많아져 공백기가 길어질 거 같아 이직했다. 비자는 8월 말에 결국 나오긴 나왔다"며 "가려고 했던 나라는 캐나다고 항공 업계에서 일하려 했다"고 외국으로 떠날 계획까지 했다고 털어놨다.

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170cm인 옥순은 65kg에서 56kg까지 감량에 성공해 뼈말라 몸매로 변신했다. 다이어트 성공 비법을 공유해달라는 팬에 옥순은 "식단과 운동"이라며 직접 수기로 적은 계획표를 공개하기도 했다.

성형에 대해서도 솔직히 밝혔다. 옥순은 "성형 안 했다. 스스로 좀 밍숭맹숭하게 생겼다 생각하는데 그래서 한다면 뭘 해야 할지 모르겠다. 그리고 사실 외모에 그렇게 관심이 많지가 않다"고 밝혔다.

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한편, '나는 솔로' 31기 옥순은 31기 영호와 최종 커플이 되었으나 순자 따돌림 의혹으로 질타를 받으며 영호가 운영하는 치과까지 '별점 테러'를 받는 등 피해를 받았다. 방송 후 두 사람은 결별 소식을 알렸으나 이후 두 사람의 커플 사진이 유출되며 논란이 일었다. 이에 옥순은 자신의 실수로 유출된 사진이라며 영호와의 결별을 공식화했다.

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wjlee@sportschosun.com