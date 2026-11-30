Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 이사 직전 위약금을 내는 날벼락을 맞았다.

29일 박경혜의 유튜브 채널에서는 '정든 집을 떠났습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강남 6평 원룸 이사를 앞둔 박경혜는 "저희 집이 아마 사다리차가 안 되는 걸로 알고 있다. 지금 사는 집도 안 되고 현재 사는 집도 엘리베이터가 없다. 엘리베이터를 결국 포기했다. 결국에 뭔가를 포기해야 한다 생각했는데 엘리베이터를 포기했다"고 털어놨다.

Advertisement

이사한 새집은 이전 집보다 훨씬 넓고 쾌적했지만 집안 곳곳에 누수의 흔적이 있었다. 박경혜는 "혹시나 여러분께서 걱정하실 수도 있다. 누수 흔적은 어떻게 된 거냐면 윗집에 뭔가 공사할 때 물난리가 한번 났다. 누수가 됐는데 집주인 분께서 도배를 새로 해주겠다 했는데 전 세입자 뿐 께서 가구를 다 빼야 하니 그냥 살겠다 했다. 이사 들어올 때 해주겠다고 했다. 누수 걱정은 안 하셔도 된다"고 밝혔다.

하지만 이사 이틀 전 문제가 생겼다. 입주 청소를 하기로 한 날 박경혜는 "이사가 쉽지 않다. 제가 조금 일찍 왔다. 입주 청소하시는 분 주차 이런 거 때문에 왔는데 우연히 집주인 분을 만났다. 입주 청소하러 왔다 하니까 장판에 문제가 생겨서 오늘 오전에 장판을 깔아야 한다더라. 입주 청소 사장님께 연락 드려서 시간이나 날짜를 미룰 수 있냐 여쭤봤다. 일정이 이렇게 꼬였다"고 토로했다.

Advertisement

하지만 입주 청소 문제는 결국 해결하지 못했다. 박경혜는 "오늘 못하게 돼서 위약금을 드리고 취소를 할 계획"이라며 "그래도 괜찮다. 이사 업체를 저렴한 곳을 찾아서 9만 원 정도 싸게 했다. '이런 일이 생길 거 같아서 싼 업체를 만났나 보다'라고 생각해야겠다"고 마음을 다잡았다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com