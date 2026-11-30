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[스포츠조선 이우주 기자] 임성한 작가의 초호화 자택이 공개됐다.

29일 유튜버 엄은향의 유튜브 채널에서는 '임성한 작가님한테 감금 통제 받는 엄오로라리영'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

임성한 작가는 엄은향의 건강을 챙기기 위해 2주간의 합숙을 제안했다. 이에 임성한의 집에 들어가 2주간의 사육 생활을 하게 된 엄은향.

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임성한의 집에는 배우 전노민이 찾아왔다. 전노민은 임성한과 무려 다섯 편의 작품을 함께 한 사이.

엄은향은 임성한 작가 대신 전노민에게 임성한 작가의 집을 소개했다. 엄은향이 지내고 있는 게스트룸에 들어간 전노민은 "비싸 보인다"며 감탄했다.

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이어 임성한 작가가 '오로라 공주' 외 두 작품을 집필했다는 작업실도 공개됐다. 임성한 작가의 작업실은 푸른 나무 뷰가 돋보였다.

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운동방도 따로 있었다. 운동방에는 필라테스 기구부터 천국의 계단까지 갖춰져 있었다. 엄은향은 "이렇게 고급스러운 거 보셨냐"고 물었고 전노민은 "집에 천국의 계단 해놓는 분이 없으시다"라고 감탄했다. 엄은향이 가격을 묻자 임성한 작가는 "천만 원은 안 된다"고 밝혔다. 이에 엄은향은 "단위가 벌써 다르다"고 놀랐다.

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엄은향의 식단부터 운동 루틴까지 챙긴 임성한 작가는 자신의 운동방에서 엄은향이 운동할 수 있게 했다. 임성한 작가는 엄은향을 위해 자신의 전담 트레이너까지 붙여주며 엄은향의 건강을 챙겼다.

wjlee@sportschosun.com