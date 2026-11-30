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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 갓세븐 마크가 결혼을 발표했다. 갓세븐 멤버 중 최초로 유부남이 된다.

30일 마크는 팬들에게 직접 손편지를 통해 결혼을 결심하게 된 소식을 전했다. 데뷔 11년이 넘는 시간 동안 응원해 준 팬들에게 감사 인사를 전하며 인생의 새로운 출발을 알렸다.

마크는 "제 삶에 정말 소중한 사람이 있다. 그리고 그 사람과 앞으로의 인생을 함께하기로 결심했다"고 밝혔다. 그는 "갑작스러운 소식에 많이 놀라실 수도 있을 것 같다"며 "이렇게 개인적인 이야기를 어떻게 전해야 할지 오랫동안 고민했다"고 털어놨다.

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이어 "앞으로도 이 부분은 조용히 지켜 나가고 싶은 마음이지만, 여러분께는 누구보다 먼저 제가 직접 말씀드리는 게 맞다고 생각했다"며 결혼 소식을 직접 전한 이유를 설명했다.

그는 갓세븐으로 데뷔한 지 11년이 넘었다는 점을 언급하며 팬들에게 고마움을 전하기도 했다. 마크는 "처음부터 함께해 주신 분들도 있고, 최근에 저를 알게 되신 분들도 있을 것"이라며 "언제부터였든 여러분이 보내 주신 사랑과 응원에 항상 마음 다해 감사드린다"고 말했다.

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또한 "여러분이 없었다면 지금의 저도 없었을 것"이라며 "그 감사함을 평생 잊지 않겠다"고 강조했다.

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마크는 결혼 이후에도 변함없는 활동을 약속했다. 그는 "이제 인생의 또 다른 시작을 앞두고 있지만, 여러분을 향한 제 사랑과 감사한 마음은 절대 변하지 않을 것"이라며 "마크로, 갓세븐의 멤버로서도 제가 하는 모든 일에 최선을 다하겠다고 약속드린다"고 전했다.

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한편 마크는 2014년 그룹 갓세븐으로 데뷔해 국내외에서 활동하며 사랑받았다.

jyn2011@sportschosun.com