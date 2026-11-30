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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 갓세븐 마크가 깜짝 결혼발표를 했다.

마크는 30일 자신의 계정에 "그동안 저를 응원해 주신 여러분께 꼭 전하고 싶은 소중한 이야기가 있어 이렇게 편지를 쓰게 됐다"며 자필 편지를 게재했다.

그는 "제 삶에 정말 소중한 사람이 있다. 그 사람과 앞으로의 인생을 함께하기로 결심했다. 갑작스러운 소식에 많이 놀라실 수도 있을 것 같다. 이렇게 개인적인 이야기를 어떻게 전해야 할지 오랫동안 고민했다. 앞으로도 이 부분은 조용히 지켜 나가고 싶은 마음이지만 여러분께는 누구보다 제가 먼저 직접 말씀드리는 게 맞다고 생각했다"고 밝혔다.

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이어 "여러분이 없었다면 지금의 저도 없었을 거다. 그 감사함을 평생 잊지 않겠다. 이제 인생의 또 다른 시작을 앞두고 있지만 여러분을 향한 제 사랑과 감사한 마음은 절대 변하지 않을 것"이라며 "마크로, 갓세븐 멤버로서도 제가 하는 모든 일에 최선을 다하겠다고 약속드린다"고 전했다.

1993년 생인 마크는 2014년 갓세븐으로 데뷔, '하지하지마' '니가 하면' '하드캐리' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다.

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다음은 마크 글 전문.

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안녕하세요, 갓세븐 마크입니다.

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그동안 저를 응원해 주신 여러분께 꼭 전하고 싶은 소중한 이야기가 있어 이렇게 편지를 쓰게 되었습니다.

갓세븐으로 데뷔한 지 벌써 11년이 넘었네요. 돌아보면 그 많은 시간이 언제 이렇게 흘렀나 싶고, 그동안 우리가 함께 얼마나 많이 성장해 왔는지 새삼 느껴집니다. 처음부터 함께해 주신 분들도 있고, 최근에 저를 알게 되신 분들도 있을 거예요. 언제부터이던지 여러분이 보내 주신 사랑과 응원에 항상 마음 다해 감사드립니다. 그래서 이 소식만큼은 꼭 제가 직접 전하고 싶었습니다.

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제 삶에 정말 소중한 사람이 있습니다. 그리고 그 사람과 앞으로의 인생을 함께하기로 결심했습니다. 갑작스러운 소식에 많이 놀라실 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 개인적인 이야기를 어떻게 전해야 할지 오랫동안 고민했습니다. 앞으로도 이 부분은 조용히 지켜 나가고 싶은 마음이지만, 여러분께는 누구보다 먼저 제가 직접 말씀드리는 게 맞다고 생각했습니다.

좋을 때도, 힘들 때도 여러분은 늘 저에게 큰 사랑과 힘을 주셨습니다. 변함없이 저를 믿고 곁을 지켜 주신다는 게 저에게 얼마나 큰 의미인지 말로 다 표현할 수가 없어요. 여러분이 없었다면 지금의 저도 없었을 거예요. 그 감사함을 평생 잊지 않겠습니다.

이제 인생의 또 다른 시작을 앞두고 있지만, 여러분을 향한 제 사랑과 감사한 마음은 절대 변하지 않을 거예요. 마크로, 갓세븐의 멤버로서도, 제가 하는 모든 일에 최선을 다하겠다고 약속드립니다. 지금까지 그래왔던 것처럼 앞으로도 함께 많은 추억을 만들어 갈 수 있으면 좋겠습니다.

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우리 다음에 만날 때까지 모두 건강하게 잘 지내요.

마크가

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com