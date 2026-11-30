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[스포츠조선 정유나 기자] 전 농구선수 우지원의 딸이자 '2026 미스코리아 진' 우서윤이 치아 시술 사실을 공개하며 환한 미소를 뽐냈다. 외모 변화를 두고 성형 의혹이 제기됐을 당시에는 별다른 입장을 밝히지 않았던 그가 치아 관리와 관련해서는 직접 경험을 공유해 눈길을 끌고 있다.

우서윤은 최근 자신의 SNS에 "제로네이트로 자신 있고 자연스러운 미소"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 화보 촬영에 나선 우서윤의 모습이 담겼다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비가 돋보이는 가운데 가지런하고 밝아진 치아가 시선을 사로잡았다. 우서윤이 언급한 제로네이트는 얇은 세라믹 보철물을 치아 표면에 부착해 색상과 형태를 개선하는 심미치료다.

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사실 우서윤이 치아 시술을 공개한 것은 이번이 처음은 아니다. 그는 지난 10월에도 SNS를 통해 치아 관련 질문이 많다며 시술 경험을 소개했다. 당시 "전에는 웃을 때 치아가 신경 쓰였는데, 지금은 어디서든 자신 있게 웃을 수 있다"고 만족감을 드러냈다.

이어 "자연치를 최대한 보존하면서 필요한 부분만 선택적으로 개선할 수 있다는 점도 좋았다"며 결과가 자연스러워 만족스럽다고 덧붙였다.

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반면 미스코리아 당선 이후 불거진 성형 의혹에 대해서는 별도의 입장을 내놓지 않고 있다. 우서윤은 지난 8월 열린 '제70회 2026 미스코리아 선발대회'에서 최고 영예인 진(眞)에 이름을 올렸다. 이후 과거 아버지 우지원과 함께 예능 프로그램에 출연했던 어린 시절 모습이 온라인에서 다시 주목받으면서 현재와 달라진 외모를 두고 성형 의혹이 제기된 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com