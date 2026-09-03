K팝 아이돌은 블러셔를 눈 밑에? '눈 아래 바르는 블러셔' 메이크업 하는 법과 제품 5가지

카리나 인스타그램

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블러셔 위치가 눈 바로 아래까지 올라왔다.

블러셔를 볼 중앙이나 광대에만 바르는 대신, 최근에는 눈 바로 아래에서부터 색을 입히는 메이크업이 K팝 아이돌 메이크업을 비롯해 데일리 메이크업에서도 눈에 띄고 있다.

일반적인 블러셔가 볼 중앙이나 광대 부근에 색을 더하는 것과 다르게 색이 시작되는 위치를 훨씬 위로 올린다. 아래 눈꺼풀 바로 밑에서 광대 윗부분까지 핑크나 코랄 계열의 색을 옅게 이어주는 식으로 많이 표현하는데, 애교살을 강조하는 한국식 메이크업에서 눈 밑이 밝은 영역 바로 아래에 블러셔를 연결하는 모습을 쉽게 볼 수 있다.

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하지만 눈 바로 아래 전체를 붉게 칠하는 것은 아니다. 개개인마다 다르지만, 먼저 눈동자 아래쪽에서 시작해 광대 윗부분을 향해 블러셔를 얇게 펴 바른다. 눈 밑 너무 가까이에 많은 양을 바르기 보다 조금씩 여러 번 쌓는 편이 색 농도를 조절하기 편하다.

그리고 파우더 블러셔는 작은 브러시를 사용하면 위치를 세밀하게 잡기 쉽고, 크림이나 밤 타입은 손가락이나 작은 퍼프로 두드리면서 범위를 조절할 수 있다

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사실 눈 아래에 바를 수 있는 전용 블러셔 제품이 따로 정해져 있는 것은 아니다. 발색 농도를 조절하기 쉽고, 눈 밑과 볼에 얇게 펼칠 수 있는 블러셔라면 괜찮다. 기존에 사용하던 블러셔를 위치만 조절해서 사용해도 괜찮다.

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롬앤 베러댄치크(롬앤 홈페이지)

1. 롬앤 '베러 댄 치크'

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파우더 타입의 단색 블러셔다. 롬앤은 과일에서 영감을 받은 컬러와 실키한 파우더 마무리, 여러 번 쌓아 색을 조절할 수 있는 발색을 특징으로 안내하고 있다.

오디 밀크, 블루베리 칩, 피치 칩 등 핑크와 피치 계열을 포함해 여러 색상이 있어 눈 밑에 옅은 색부터 조금씩 쌓아 사용하며 활용할 수 있다.

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2. 데이지크 '블렌딩 무드 치크'

한 팔레트에 네 가지 색을 담은 파우더 블러셔다. 색을 단독으로 사용하거나 여러 컬러를 섞어 농도를 조절할 수 있다.

예를 들어 '베리 스무디'는 밝은 핑크부터 크리미한 베리 계열까지 네 가지 컬러로 구성돼 있다. 데이지크는 여러 색을 겹쳐 사용하면서 원하는 발색을 만들 수 있다고 설명한다.

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3. 롬앤 '쥬시 롤 치크'

롤온 형태로 사용하는 크림 블러셔다. 피부에 직접 굴려 바른 뒤 손가락이나 스펀지로 두드려서 펴 바르면 된다. 소량을 올린 뒤 경계를 두드려 풀어주면 자연스럽게 보일 수 있다.

앞서 살펴본 파우더 타입보다 촉촉한 제형으로, 보송한 느낌 보다는 촉촉하고 맑은 느낌을 내고 싶을 때 활용할 수 있다.

퓌 '립앤치크 블러리 푸딩팟'(퓌 홈페이지)

4. 퓌 '립앤치크 블러리 푸딩팟'

입술과 볼에 함께 사용할 수 있는 듀얼 타입이다. 퓌는 립앤치크 블러리 푸딩팟을 피부에 펴 바른 뒤 부드럽게 블러 처리된 듯한 마무리를 내는 것이 특징이라고 한다. 손가락에 소량을 묻힌 뒤 눈 밑에서 볼 방향으로 두드려 펴 바르면 된다.

퓌에 따르면, 더스티한 베이지 핑크색인 ND03 위드아웃, 쿨톤 핑크 PK03 체리, 은은한 장미빛인 RS03 페이디드, 먼지 낀듯한 연보라빛 분홍색은 PK05 썸띵, 자연스러운 복숭아빛 누드 ND04 마이가 인기있는 색상이다.

5. 하우스오브허 '모이스트 앰플 블러셔'

수분감 있는 리퀴드 타입의 블러셔다. 하우스오브허에 따르면 가볍고 촉촉하게 발리는 제형이라 원하는 발색에 따라 여러 번 덧바를 수 있다.

피치 코랄, 체리 블라썸, 핑크 로지 등 핑크·코랄 계열 색상이 있어 눈 밑에서 볼 윗부분까지 색을 이어주는 눈 밑 블러셔에 활용할 수 있다. 소량을 덜어 눈 밑 가까이에 찍은 뒤 손가락이나 퍼프로 가볍게 두드려 펴 바르는 방식으로 사용할 수 있다.

눈 바로 아래 블러셔를 처음 발라본다면, 이렇게 해보는 것을 추천한다.

처음에는 브러시나 손가락에 묻은 양을 한 번 덜어낸 뒤 눈 아래에 아주 옅게 올리고, 부족할 때만 색을 추가하는 편이 좋다. 애교살·아이섀도·립까지 비슷한 핑크나 피치 계열로 연결하면 케이팝 아이돌 메이크업에서 자주 보이는 통일된 컬러 메이크업으로도 응용할 수 있다.

사용 제품과 색상은 피부톤과 베이스 메이크업의 밝기, 눈 밑 색소 등에 따라 다르게 표현될 수 있다. 눈가에 제품을 사용할 때는 각 브랜드가 안내하는 사용 부위와 주의사항도 함께 확인하는 것이 좋다.