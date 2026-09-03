립밤처럼 생겼지만 얼굴에 바른다, 스틱형 스킨케어 멀티밤 5가지

Advertisement

Advertisement

립밤처럼 생긴 스틱을 눈가와 볼, 이마, 목에 직접 바르는 '멀티밤' 제품이 국내 여러 화장품 브랜드에서 출시되고 있다.

브랜드별 공식 설명을 보면 멀티밤은 공통적으로 고체형 밤을 스틱 용기에 담아 건조함이나 잔주름 등 관리가 필요한 부위에 직접 덧바를 수 있도록 만들었다.

특히 최근에는 단순히 보습용 밤에 그치지 않고 PDRN, 콜라겐, 비타민C, 세라마이드 등 서로 다른 성분을 내세운 제품이 나오고 있다. 어떤 멀티밤이 있는지 살펴봤다.

Advertisement

1. 메디큐브 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤'

메디큐브의 'PDRN 핑크 콜라겐 볼륨 멀티밤'은 얼굴과 몸에 사용할 수 있도록 만든 스틱형 제품으로 눈 밑, 볼, 입술, 팔자 부위, 이마, 목 등에 바를 수 있다.

Advertisement

모든 피부 타입에 사용할 수 있다고 안내하고 있으며 피부 탄력과 볼륨, 주름 개선 등에 고민이 있는 경우 사용할 수 있는 제품으로 소개하고 있다.주요 성분으로는 PDRN, 콜라겐, 펩타이드, 레티놀, 카페인, 비타민 E 등을 제시했다.

Advertisement

메디큐브는 스킨케어 마지막 단계에서 건조함과 잔주름 등이 신경 쓰이는 부위에 제품을 직접 밀어 바르고, 수분감이나 윤기가 필요할 때 수시로 덧바를 수 있다고 설명한다. 메이크업 전 건조한 부위에 사용할 수도 있으며 메이크업 위에도 덧바를 수 있다고 한다.

달바 더블 세럼 올인원 멀티밤(달바 홈페이지)

Advertisement

2. 달바 '더블 세럼 올인원 멀티밤'

달바 '더블 세럼 올인원 멀티밤'의 특징은 스틱 안에 서로 다른 두 종류의 세럼 구조를 적용했다는 점이다. 달바는 이 제품을 보습 영양, 주름 개선, 미백을 위한 3-in-1 제품으로 소개하고 있다.

Advertisement

달바 공식 홈페이지에 따르면 이 멀티밤은 보습·탄력 케어를 위한 세럼과 브라이트닝 세럼을 85대 15 비율로 구성했다. 보습·탄력 부분에는 세라마이드, 시어버터가 포함돼 있으며, 중앙의 브라이트닝 부분에는 비타민C와 글루타티온 등이 들어 있다.

눈가뿐 아니라 목과 턱 등 건조함이 느껴지는 부위에 사용할 수 있고, 입술에도 사용할 수 있으며, 주름, 기미, 보습, 잡티 케어가 필요한 부위에 펴 바를 수 있다고 설명한다.

3. 가히 '멀티밤 스틱'

Advertisement

가히의 '멀티밤 스틱'은 멀티밤 제품군을 대표하는 스틱형 스킨케어 제품 중 하나다. 가히는 멀티밤 스틱을 볼과 눈꺼풀 부위의 탄력 관리와 잔주름 관리, 장시간 보습을 주요 특징으로 말한다.

전성분에는 해바라기씨오일, 시어버터, 스위트아몬드오일을 비롯해 아데노신, 클로렐라 불가리스 추출물 등이 기재돼 있다.

스킨케어 마지막 단계에서 얼굴, 목, 손 등의 부위에 바르면 되는데, 하루 종일 필요할 때마다 다시 바를 수 있다고 설명한다. 또한 눈가, 팔자, 목 주름 등 건조하거나 주름이 고민되는 부위에 수시로 바르고, 건조한 부위에는 2~3겹 바를 수 있으며, 화장 전후로 입술에도 사용할 수 있다고 한다.

닥터멜락신 '칼슘 볼륨 멀티밤'(닥터멜락신 홈페이지)

4. 닥터멜락신 '칼슘 볼륨 멀티밤'

닥터멜락신은 칼슘 볼륨 멀티밤을 눈가 관리에 보다 집중한 형태로 선보이고 있다. 공식 글로벌몰에서는 '칼슘 멀티밤'으로도 나와 있으며, 눈 밑 꺼짐, 주름, 눈가 탄력과 브라이트닝을 주요 기능으로 내세웠다.

닥터멜락신이 공개한 전성분에는 아데노신을 비롯해 콜라겐 추출물, 하이드롤라이즈드엘라스틴, 호호바씨오일, 올리브오일, 아보카도오일, 칼슘카보네이트 등이 포함돼 있다.

또한 제품명에도 나와 있듯 칼슘을 내세웠는데, 이와 함께 특허 성분인 리보닉(Rebonic)을 적용하여 눈 밑 꺼짐과 눈가 관리에 도움을 줄 수 있다고 안내하고 있다.

5. 센텔리안24 '마데카 멜라 캡처 스틱'

동국제약의 센텔리안24공식 글로벌 홈페이지에서 '마데카 멜라 캡처 스틱'을 멀티밤 스틱으로 소개하며, 칙칙하고 균일하지 않은 피부 톤이 신경 쓰이고 기미, 잡티, 주근깨를 겨냥한 제품으로 설명한다.

공식 자료에 따르면 이 제품에는 병풀추출물 4만ppm과 센텔라아시아카 정량추출물(TECA) 100ppm이 들어 있으며, 알파-비사보롤, 나이아신아마이드, 비타민C도 포함되어 있다.

스킨케어 마지막 단계에서 사용할 수 있고, 기미가 신경 쓰일 때마다 수시로 바를 수 있으며 낮 동안에는 목 주름이 접히는 부위나 팔자 부위 등에 덧바를 수 있다고 안내한다. 메이크업 위에도 사용할 수 있다고 한다.