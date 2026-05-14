"손흥민 100% 만들기 쉬운 상황 NO" '비난 폭발' 도스 산토스 LA FC 감독…충격 2연패→SON 컨디션 언급

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[스포츠조선 김가을 기자]"손흥민을 100% 상태로 만드는 게 쉬운 상황이 아니다."

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마크 도스 산토스 LA FC 감독의 말이다.

LA FC는 14일(이하 한국시각) 미국 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스와의 2026년 미국 메이저리그사커(MLS) 원정경기에서 1대2로 패했다. LA FC는 올 시즌 두 번째 2연패를 기록했다. 6승3무4패(승점 21)를 기록하며 서부 콘퍼런스 5위에 랭크됐다.

반전이 절실했다. LA FC는 지난 7일 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 열린 톨루카(멕시코)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 4강 2차전에서 0대4로 완패했다. 1차전에서 2대1로 이겼던 LA FC는 원정에서 무너졌다. 합계 스코어 2대5로 결승 진출에 실패했다. 11일엔 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와의 MLS 홈경기에서 1대4로 패했다. 두 경기 연속 4실점 굴욕을 기록했다.

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도스 산토스 감독은 세인트루이스를 상대로 약간의 변화를 줬다. 손흥민을 한동안 공격형 미드필더로 활용해 비판을 받았던 도스 산토스 감독은 손흥민을 최전방으로 올렸다. 여기에 드니 부앙가도 징계를 털고 복귀하며 기대감을 높였다. 그러나 이날 손흥민은 풀타임을 뛰며 슈팅 2회, 키패스 4회, 드리블 성공 2회 만을 기록했다. 손흥민이 페널티박스 근처가 아닌 센터 서클 부근에서 주로 볼을 잡았고, 어쩌다 속공 찬스가 나와도 동료들의 어이없는 패스로 기회를 놓쳤기 때문이다.

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경기 뒤 도스 산토스 감독은 '손흥민과 같은 선수들이 지쳐가고 있는 것인가'라는 질문에 "손흥민은 팀을 돕고 싶어한다. 우리도 손흥민을 믿는다. 그러나 손흥민을 100% 상태로 만드는 게 쉬운 상황이 아니다. 지금 우리 팀에서 컨디션이 100% 선수가 없다. 그게 우리가 직면한 현실"이라고 말했다.

LA FC는 18일 내쉬빌과 원정경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com