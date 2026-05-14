또또또또 단칼에 거절! 토트넘, '손흥민 후계자' 찾기 왜 이렇게 어렵나...제2의 메시, 영입 제안에 "돈 더 가져와"

Tottenham Hotspur's Italian head coach Roberto De Zerbi reacts after the English Premier League football match between Aston Villa and Tottenham Hotspur at Villa Park in Birmingham, central England on May 3, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 손흥민 대체자 구하기는 좀처럼 쉽게 이뤄지지 않고 있다.

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영국의 스퍼스웹은 14일(한국시각) '토트넘이 프랑코 마스탄투오노 영입을 위해 첫 번째 제안을 제시하자 레알 마드리드가 이에 반응했다'고 보도했다.

스퍼스웹은 '데 제르비 감독의 현재 최우선 과제는 토트넘을 잔류시키는 것이다. 다만 그는 팀이 원래 있어야 할 순위로 복귀하려면 여름 이적 시장에서 상당한 전력 보강이 필요하다는 것을 잘 알고 있을 것이다. 토트넘은 여름 이적 시장을 앞두고 레알 마드리드의 유망한 10대 선수 영입을 위해 적극적으로 움직이고 있다. 마스탄투오노 영입을 위해 이미 4500만 유로를 제시한 것으로 알려졌다. 하지만 레알 마드리드는 토트넘의 제안이 '불충분하다'고 판단하고, 토트넘이 제시한 조건으로는 아르헨티나 출신 윙어를 절대 팔지 않겠다고 분명히 밝혔다'고 전했다.

EPA연합뉴스

토트넘은 다가오는 여름 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 잔류한다면, 이적시장에서 공격수 영입이 필수적이다. 이유는 단연 손흥민이다. 10년을 함께 동행한 손흥민이 떠나며 공격진에 공백이 크다. 당초 여름 이적시장에서 손흥민의 대체자 영입에 몰두했지만, 제대로 이뤄지지 못했다. 니코 파스, 사비뉴, 에베레치 에제까지 놓치며 어려움을 겪었다. 이적시장 막판 사비 시몬스와 랑달 콜로 무아니를 데려왔으나, 손흥민의 역할을 100% 소화하지 못했다.

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경기에서도 이런 문제가 여실히 드러났다. 토트넘은 손흥민의 공백이 해결사의 부재로 드러났다. 경기 내에서 득점을 책임질 선수가 부족했으며, 팀을 패배 위기에서 구할 수 있는 기질을 갖춘 슈퍼스타의 빈자리가 느껴졌다. 손흥민을 대체하지 못한 토트넘은 결국 올 시즌 강등권에서 허덕이고 있다.

EPA연합뉴스

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여러 차례 손흥민 대체자 영입에 어려움을 겪은 토트넘이 새롭게 꼽은 후보는 바로 마스탄투오노다. 아르헨티나를 대표하는 최고의 유망주다. 리버 플레이트에서 프로에 데뷔한 마스탄투오노는 어린 시절부터 뛰어난 킥력과 돌파, 탄탄한 피지컬로 큰 기대를 모으며 '제2의 메시'라는 평가까지 받았다. 지난해 여름 레알 마드리드에 합류한 마스탄투오노는 사비 알론소 체제에서는 기회를 받았으나, 이후에는 뛰어난 활약을 보여주지 못하며 최악의 부진을 보여주고 있다.

다만 부진과는 별개로 잠재력은 뚜렷한 선수, 레알도 마스탄투오노를 팀에서 쉽게 내보낼 수 없다. 그렇기에 토트넘의 관심에도 불구하고 일단 거절할 수밖에 없었다. 마스탄투오노를 향한 그간의 평가 등을 고려하면, 토트넘이 마스탄투오노를 데려오기 위해선 더 많은 이적료 제안이 불가피할 것으로 보인다.

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손흥민의 빈자리를 차기 시즌에는 꼭 채워야 하는 토트넘이다. 마스탄투오노 외에 어떤 선수들이 대체 후보로 이름을 올리게 될지도 관심이 쏠릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com