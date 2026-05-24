"韓 축구 월드컵 앞두고 초대박!" 이강인→설영우→김민재→양현준…연달아 소속팀 '더블' 희소식 환호

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 홍명보 감독과 선수들이 출국 수속을 하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

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[스포츠조선 김가을 기자]2026년 북중미월드컵을 앞둔 대한민국 축구대표팀이 연일 환호하고 있다. 이강인(파리생제르맹), 설영우(즈베즈다)에 이어 김민재(바이에른 뮌헨)와 양현준(셀틱)도 소속팀에서 '더블'(2관왕)을 이뤘다.

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바이에른 뮌헨은 24일(이하 한국시각) 독일 베를린의 올림피아 슈타디온에서 열린 슈투트가르트와의 2025~2026시즌 독일축구협회(DFB) 포칼(독일컵) 결승전에서 3대0으로 이겼다. 이로써 바이에른 뮌헨은 2019~2020시즌 우승 이후 6시즌 만에 DFB 포칼컵 정상에 올랐다. 역대 최다인 21번째 우승을 완성했다. 바이에른 뮌헨은 앞서 독일 분데스리가 정상에도 오르며 올 시즌 '도메스틱 더블'(국내 대회 2관왕)을 달성했다. 김민재는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 그라운드를 밟지는 못했다. 하지만 그는 커리어 첫 '더블'을 맛봤다.

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스

양현준도 2관왕의 기쁨을 누렸다. 셀틱은 24일 스코틀랜드 글래스고의 햄든 파크에서 열린 던펌린 애슬레틱과의 2025~2026시즌 스코티시컵 결승에서 3대1로 이겼다. 이날 승리로 셀틱은 2023~2024시즌 이후 2시즌 만에 챔피언에 복귀하며 스코티시컵 역대 최다 우승 기록을 43번째로 늘렸다. 또한, 셀틱은 올 시즌 스코틀랜드 프리미어십에 이어 스코티시컵까지 섭렵하며 더블을 완성했다. 양현준은 이날 선발로 출전해 후반 30분까지 75분을 뛰었다. 공격포인트를 기록하지는 못했지만, 팀 승리에 힘을 보태며 활짝 웃었다. 이날 우승으로 양현준은 2023년 7월 셀틱 합류 이후 6번째 트로피를 거머쥐었다. 그는 리그 3회, 스코티시컵 2회, 리그컵 1회 정상에 올랐다.

사진=AP 연합뉴스

사진제공=대한축구협회

이강인은 올 시즌도 '역대급 유관력'을 자랑하고 있다. PSG는 올 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨탈컵, 트로페 데 샹피온(프랑스 슈퍼컵)에 이어 프랑스 리그1에서도 우승을 거머쥐었다. 이강인은 31일 열리는 아스널(잉글랜드)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전에서 또 하나의 우승컵을 정조준한다. 설영우도 즈베즈다에서 리그와 세르비아컵을 거머쥐며 2관왕으로 시즌을 마무리했다.

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태극전사들은 우승의 기운을 안고 북중미월드컵에 나선다. 홍명보호는 현재 미국 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 진행 중이다. 한국은 31일과 6월 4일 오전 10시 솔트레이크시티의 BYU 사우스필드에서 트리니다드토바고, 엘살바도르와 두 차례 친선 경기를 치른다. 이후 '결전지' 멕시코로 이동한다. 홍명보호는 이번 대회 조별리그 A조에서 레이스를 펼친다. 체코(12일)-멕시코(19일·이상 과달라하라 에스타디오 아크론)-남아공(25일·몬테레이 에스타디오 BBVA)에서 경기를 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com