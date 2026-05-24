'월드컵 보이콧→재참가' 이란, 캠프지 멕시코로 변경…美 조별리그는 정상 진행 가능?

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[스포츠조선 박상경 기자] 우여곡절 끝에 2026 북중미월드컵 본선에 참가하는 이란 대표팀이 베이스캠프지를 변경하기로 했다.

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미국 디애슬레틱은 24일(한국시각) '이란 대표팀이 애리조나주 투손에 차리려던 베이스캠프를 멕시코 티후아나로 바꾸기로 했다'고 전했다. 멕시코 북동부에 위치한 티후아나는 미국 샌디에이고와 연접한 국경도시다. 메흐디 타지 이란축구협회장은 인터뷰에서 "베이스캠프지를 미국에서 멕시코로 변경해달라는 요청이 승인됐다"고 밝혔다.

북중미월드컵 아시아지역 3차예선 A조에서 1위를 차지하면서 본선에 직행한 이란은 지난해 12월 조추첨 결과 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 함께 G조에 편성됐다. 뉴질랜드, 벨기에와 LA, 이집트와 시애틀에서 각각 맞붙는다. 이를 위해 투손을 베이스캠프로 해 본선 일정을 소화할 계획이었다. 그러나 지난 2월 미국과 이스라엘의 공습이 시작되자 이란축구협회는 월드컵 보이콧을 선언해 논란이 됐다.

물밑 협상 끝에 이란은 월드컵 보이콧 의사를 철회했다. 하지만 선수단 신변 안전이 보장되지 않는 미국에서 경기를 치를 수 없다며 공동개최국인 멕시코 또는 캐나다에서 조별리그를 소화할 수 있도록 해달라고 국제축구연맹(FIFA)에 요청했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 자신의 SNS계정인 트루스 소셜을 통해 "이란의 북중미월드컵 참가를 환영하지만, 그들의 생명과 안전을 고려할 때 그 곳(본선 개최지)에 있는 건 적절치 않아 보인다"고 적으며 이란 대표팀의 미국 방문을 사실상 불허한다는 방침을 드러냈다. 하지만 FIFA는 일정 변경 불가를 이유로 이란의 요청을 거절했다.

로이터연합뉴스

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이란이 베이스캠프를 멕시코로 옮겼다고 해서 모든 문제가 해결된 게 아니다. 이란이 조별리그를 소화하기 위해선 미국으로 건너가야 하는데, 입국 시 비자가 필요하기 때문. FIFA가 이란 선수단의 미국 비자 취득 가교 역할을 할 것으로 보이지만, 입국 과정에서 일어날 수 있는 변수까지 통제할 수 있을지는 미지수다. 최악의 경우 조별리그 일정을 소화하기 위해 미국 공항에 도착한 뒤 비자가 취소돼 입국이 불허되거나, 세컨더리룸에 구금되는 상황이 빚어질 수 있다. 이렇게 되면 또 다시 논란이 일게 될 것으로 보인다.

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아미르 갈레노에이 감독이 이끌고 있는 이란 대표팀은 현재 튀르키예에서 1차 소집 훈련을 실시 중이다. 이들은 티후아나로 건너간 뒤 감비와, 말리와 친선 경기를 가질 예정이다. 하지만 구체적인 경기 장소와 시간은 여전히 공개되지 않고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com