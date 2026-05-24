'AWCL 우승' 北 내고향, 미소 NO→앞만 보며 10분여 만에 출국장 이동

출국하는 내고향여자축구단 (영종도=연합뉴스) 이진욱 기자 = 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 결승전에서 승리한 내고향여자축구단 리유일 감독이 24일 인천국제공항을 통해 출국하기 위해 이동하고 있다. 2026.5.24 [공동취재] cityboy@yna.co.kr(끝)

출국하는 내고향여자축구단 (영종도=연합뉴스) 이진욱 기자 = 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 결승전에서 승리한 내고향여자축구단 선수들이 24일 인천국제공항을 통해 출국하기 위해 이동하고 있다. 2026.5.24 [공동취재] cityboy@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]큰 관심을 모았던 내고향여자축구단(북한)이 출국했다.

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내고향 선수단은 24일 인천국제공항을 통해 중국 베이징으로 이동했다. 선수단은 오후 1시 50분쯤 인천국제공항 1터미널에 도착, 짐을 내리고 1시 54분쯤 공항에 들어왔다. 자주통일평화연대 등 시민단체 소속 10여명은 이들을 향해 "우승을 축하한다. 또 만나자"고 외쳤다. 하지만 현철윤 내고향 단장을 필두로 리유일 감독 등 코치진, 선수들 모두 앞만 보며 체크인 카운터로 향했다.

무표정하게 수속을 마친 선수들은 출국장으로 유유히 걸어나갔다. 이들은 중국국제항공 편으로 중국 베이징을 경유해 평양으로 간다. 이들이 공항에 도착해서 출국장으로 사라질 때까지 걸린 시간은 약 10분이었다.

AFC 여자챔피언스리그 우승 차지한 내고향여자축구단 (수원=연합뉴스) 홍기원 기자 = 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 우승을 차지한 내고향여자축구단 선수들이 24일 숙소인 경기도 수원시 한 호텔에서 나오고 있다. 2026.5.24 xanadu@yna.co.kr(끝)

23일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 평양 내고향여자축구단과 도쿄 베르디 벨레자의 결승전. 우승을 차지한 내고향여자축구단 리유일 감독이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.23/

내고향은 17일 오후 2시 20분쯤 인천국제공항을 통해 입국했다. 이들은 20∼23일 수원종합운동장에서 열린 2025~2026시즌 여자 아시아챔피언스리그(AWCL) 토너먼트를 치르기 위해 한국을 찾았다. 북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 2014년 인천아시안게임 이후 12년 만이었다. 대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 것은 처음이었다. 이들은 입국 때도 웃지 않고 앞만 보며 불과 1분여 만에 공항을 빠져나갔다.

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한편, 이들은 20일 수원FC 위민과의 4강에선 2대1로 이겼다. 결승에선 도쿄 베르디 벨레자(일본)를 1대0으로 잡고 우승했다. 이로써 내고향은 전신인 아시아축구연맹(AFC) 여자 클럽 챔피언십을 포함해 이 대회에서 북한 팀으로는 처음으로 우승컵을 거머쥐었다.

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경기 뒤 리 감독은 공식 기자회견에서 '북측 여자축구는 굉장히 높은 수준인데'라는 첫 마디가 끝나자마자 굳은 표정을 지었다. 통역을 향해 불편한 심기를 드러내더니 "우리 국호를 제대로 불러달라. 저 사람 질문은 받지 않겠다"더니 다른 기자들이 잇달아 손을 들며 질문할 의사를 표하자 돌연 일어나 자리를 떴다. 2023년 항저우아시안게임 여자축구 남북 8강전 기자회견 때도 리 감독은 한국 취재진의 질문 중 '북측'이라는 표현에 발끈하며 "미안하지만 북측이 아니고 조선인민주의공화국 또는 조선이라 불러달라. 그렇지 않으면 대답하지 않겠다"고 반발한 바 있다.

이번 우승으로 내고향은 아시아 대표로 국제축구연맹(FIFA) 여자 챔피언스컵에 나가게 됐다. FIFA 여자 챔피언스컵은 연맹별 클럽대회에서 우승한 6개 팀이 나와 세계 최고 클럽팀을 가리는 대회다. 올해 초 첫 대회 결승전이 열렸다.

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또한, 내고향은 우승으로 우승 상금 100만 달러(약 15억원)를 챙기게 됐다. 다만, 대북 제재 때문에 북한에 바로 전달되지 않는다. FIFA와 AFC는 북한 팀이 받을 상금을 일단 보관해뒀다가 북한이 이후 다른 국제대회에 참가할 때 경비로 사용하도록 해왔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com