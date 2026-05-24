"정말, 정말 죄송합니다" '비난 폭발' 결국 '극적' 리턴…'캡틴' 크리스티안 로메로, 최종전 앞두고 토트넘 합류

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사진=영국 언론 더선 홈페이지 기사 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로(토트넘)가 결국 팀에 합류했다.

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토트넘은 25일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 에버턴과 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전을 치른다. 운명이 걸린 한판이다. 토트넘은 앞선 37경기에서 9승11무17패(승점 38)를 기록했다. 20개 팀 가운데 17위에 머물러있다. '강등권' 18위 웨스트햄(승점 36)과의 격차는 단 2점이다. 토트넘은 최종전 결과에 EPL 잔류 여부가 걸렸다.

벼랑 끝 상황에서 팀워크를 흔드는 소식이 들려왔다. 부상으로 이탈한 '캡틴' 로메로의 행실 때문이었다. 영국 현지 언론에 따르면 로메로가 아르헨티나로 건너가 어린 시절 뛰었던 팀의 경기를 지켜본 것으로 알려졌다. 비난이 폭발했다. 과거 토트넘에서 뛰었던 라몬 베가는 "로메로는 내가 뛰었던 팀의 주장으로 완전히 불명예쓰럽고 무례한 행동을 했다"고 비판했다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 로메로가 재활 때문에 아르헨티나로 간 것이라며 감싸안았다. 데 제르비 감독은 "사실이 아니다. 완전히 다르다. 옳지 않다"고 말했다. 그럼에도 논란은 쉽게 가라앉지 않았다.

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영국 언론 더선은 '로메로가 아르헨티나에서 영국으로 돌아왔다. 극적인 유턴이다. 그는 아르헨티나로 떠난 뒤 팬들에게 상당한 비난을 받았다. 로메로는 최종전을 앞두고 팀으로 돌아온 모습이 목격됐다'고 보도했다.

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한편, 로메로는 올 시즌을 앞두고 토트넘의 주장으로 선임됐다. 손흥민(LA FC)이 새 도전에 나서면서 그의 뒤를 잇게 된 것이다. 하지만 로메로는 올 시즌 부상, 퇴장 변수 등으로 EPL 23경기에 나서는 데 그쳤다. 토트넘은 지난 시즌 유로파리그(UEL) 정상에 올랐지만, 불과 한 시즌 만에 강등권으로 추락했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com