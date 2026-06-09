쏘니, 나도 나간다! '손흥민 캡틴 후임자' 금쪽이 DF, 결국 토트넘 떠나 맨유로?...아르헨 1티어 기자 '맨유, 구체적 제안 준비 중'

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민의 캡틴 후임자, 크리스티안 로메로가 결국 토트넘을 떠날까.

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로메로가 맨유와 연결되고 있다. 아르헨티나 1티어 기자인 가스톤 에둘이 9일(한국시각) 자신의 SNS에 '맨유가 로메로 영입에 관심을 유지하고 있다. 실제로 구체적인 제안 준비 단계에 들어갔다'고 전했다.

같은 날 영국의 기브미스포츠 역시 '맨유는 토트넘의 스타 로메로 영입에 관심을 보이고 있으며, 오퍼를 준비하고 있다'고 보도했다.

로메로는 토트넘의 뜨거운 감자다. 로메로는 토트넘의 핵심 수비수다. 제노아, 유벤투스, 아탈란타를 거친 로메로는 2021~2022시즌 토트넘 유니폼을 입었다. 단숨에 팀의 주전으로 떠올랐다. 강력한 대인방어와 탁월한 공중볼 능력을 앞세운 로메로는 토트넘의 수비를 이끌었다.

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2022년 카타르월드컵 우승에 일조한 로메로는 정상급 수비수 반열에 올랐다. 리오넬 메시는 로메로를 "세계 최고의 수비수"라고 평가했다. 2022~2023시즌 완전 이적에 성공한 로메로는 2024~2025시즌 유로파리그 우승에 견인차 역할을 했다. 손흥민이 떠나자 주장 완장을 물려받았다.

사진=로메로 SNS 캡처

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하지만 올 시즌 금쪽이로 전락했다. 거친 플레이로 인해 잦은 퇴장으로 많은 비판을 받았다. 로메로의 부진 속 토트넘 성적도 곤두박질 쳤다. 가까스로 잔류했지만, 자존심에 상처를 남겼다.

구단 수뇌부를 향한 공개 비판으로 구설에 오르더니, 특히 팀의 잔류가 걸린 에버턴과의 일전을 앞두고 아르헨티나로 건나가 친정팀 벨그라노와 리베르 플라테의 경기를 직접 관전하려다 도마 위에 올랐다. 비판이 거세지자, 런던으로 조기 복귀했지만 이미 구단과 팬들의 신뢰를 잃었다.

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영국 전문가들과 토트넘 레전드들은 일제히 "로메로는 팀의 주장에 어울리지 않는다. 당장 완장을 뺏고, 방출해야 한다"고 로메로를 비판했다.

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비판과 별개로 로메로의 가치는 떨어지지 않았다. 그는 이전부터 이적설에 휘말렸다. 능력만큼은 탁월해, 빅클럽들이 러브콜을 보냈다. 레알 마드리드, 아틀레티코 마드리드, 바르셀로나 등 스페인 3대장이 구애를 보냈다. 아틀레티코행 가능성은 꽤 오래전부터 제기됐다.

여기서 맨유까지 뛰어들었다. 올 시즌 유럽챔피언스리그 복귀에 성공한 맨유는 전방위 보강을 원하고 있다. 이미 에데르송 영입을 사실상 확정지은데 이어, 또 한명의 중앙 미드필더 보강을 노리고 있다. 여기에 수비수도 추가할 계획이다. 즉시 전력급 센터백을 찾는 맨유는 로메로를 리스트에 올렸다.

사진=로메로 SNS 캡처

특히 맨유에는 로메로와 아르헨티나 대표팀에서 함께 호흡을 맞추고 있는 리산드로 마르티네스가 있다. 월드컵 우승까지 경험한 듀오인만큼, 맨유 입장에서는 꽤 솔깃할만한 듀오다.

토트넘은 올 여름 로메로를 방출할 수 있다는 입장이다. 로메로는 아버지가 일찌감치 바이아웃 조항을 공개한 바 있다. 지난 여름 재계약을 체결하며 5000만파운드의 바이아웃 조항을 넣었는데, 최근 몸값 인플레를 감안하면 투자할만한 금액이다.

로메로가 이번 월드컵에서도 좋은 모습을 보일 경우, 가치는 더욱 올라갈 수 있다. 현재로서는 맨유행 가능성이 높아 보인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com