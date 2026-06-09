'이런 스토리가' 김포FC, 홈 개막전 경차 경품의 주인공은 최근 MOU 맺은 수도포병여단 장병!

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[스포츠조선 박찬준 기자]15라운드만에 안방으로 돌아온 김포FC의 홈 개막전에서 기막힌 스토리가 펼쳐졌다. 최근 구단과 업무 협약을 맺은 수도포병여단 소속 장병이 '경차'의 주인공이 됐다.

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김포FC(구단주 김병수 김포시장)는 7일 오후 7시 30분 김포솔터축구장에서 전남 드래곤즈와 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드를 진행했다. 개막 후 15경기 만에 치르는 홈경기였다. 다양한 이벤트를 준비한 김포는 역대급 경품으로 '경차' 카드를 꺼냈다.

경기 종료 후 경차 추첨 행사를 진행했고, 주인공은 육군 수도포병여단 소속의 김채훈 병사(22)가 됐다.

이번 당첨은 구단과 부대의 두터운 파트너십이 빚어낸 결실이라는 점에서 의미가 더욱 깊다. 김포FC와 수도포병여단은 열흘 전인 지난 5월 27일, 장병들의 복지 향상 및 체력 증진을 위한 업무협약을 체결했다. 당시 여단 측은 개막전을 시작으로 홈 경기 개최시 장병들이 서포터즈로 직접 참여해 뜨거운 응원전을 펼치겠다고 약속한 바 있다. 실제로 홈 개막전을 맞아 장병들이 솔터축구장을 대거 찾아 열띤 목소리를 보태던 중 이와 같은 행운을 맞이하게 됐다.

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이번 홈경기는 오랜 원정경기를 끝내고 집으로 돌아온 팬들을 맞이하는 '우리집' 콘셉트로 기획됐다. 사생대회, 버스킹 등 다채로운 이벤트가 장내외를 가득 채웠다. 우리집에 찾아온 수도포병여단 장병이 경품의 주인공이 되면서, 지역 사회와 군이 동반 성장하고 화합하는 상생 협력의 모범 사례로 남았다.

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경차를 품에 안은 수도포병여단 김채훈 병사는 "여단에서 장병들을 위해 김포FC 경기 관람 기회를 마련해주신 덕분에 전우들과 함께 뜨겁게 응원하며 즐겁고 뜻깊은 시간을 보냈습니다. 현장의 열기를 즐긴 것만이라도 큰 힘이 되었는데, 생각지도 못한 경차 당첨이라는 인생 최고의 행운까지 얻게 되어 꿈만 같습니다. 이 좋은 에너지를 원동력삼아 남은 군 복무도 더욱 활기차고 성실하게 임하겠습니다"며 소감을 전했다.

김포FC 홍경호 대표는 "김포시 방위와 시민의 안전을 책임지는 수도포병여단 장병들에게 건강한 활력소를 전하겠다는 구단의 다짐이 홈 개막전 시작과 동시에 최고의 축포로 돌아온 것 같아 매우 기쁘다. 앞으로도 장병들을 위한 정기적인 맞춤형 축구 클리닉과 홈경기 초청 등 아낌없는 지원을 이어가 상생의 가치를 더욱 빛내겠다"고 화답했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com