[오피셜]한국-체코전 주심 '이집트 변호사' 확정…"경기 흐름 유지 성향" 평가

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 홍명보 감독이 훈련에 함께하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 김민재와 손흥민이 이야기를 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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[멕시코시티(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 '첫 판' 휘슬은 이집트 변호사 출신 심판으로 확정됐다.

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국제축구연맹(FIFA)은 9일(이하 한국시각) 대한민국과 체코의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전 심판진을 발표했다. 한국은 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 에스타디오 과달라하라에서 첫 판을 치른다.

경기 주심은 이집트의 아민 모하메드 오마르 심판이다. 부심 마흐무드 아부엘레갈, 아흐메드 호삼 타하 모두 이집트 심판이다. 대기심은 코스타리카 국적의 후안 칼테론 심판이 배정됐다.

축구 이적 및 통계 전문 매체인 트랜스퍼마켓 등에 따르면 오마르 심판의 직업은 변호사다. 오마르 주심은 2013년부터 이집트 프로축구 프리미어리그에서 심판으로 활동했다. 2017년 FIFA 국제심판 자격을 획득했다. 월드컵 무대는 처음이지만 2019년 브라질에서 열린 FIFA 17세 이하(U-17) 월드컵에 참가했다. 코트디부아르에서 치러진 2023년 아프리카 네이션스컵(AFCON) 개막전 주심을 맡는 등 아시아축구연맹(CAF)이 신뢰하는 심판 중 하나로 자리매김해 왔다.

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스포츠 매체 스포르티아우라는 지난 4월 북중미월드컵에 참가할 심판들을 소개하면서 오마르 심판에 대해 "변호사처럼 체계적이고 정확한 판정을 한다. 위치 선정과 어드밴티지 룰을 지능적으로 적용하는 능력이 강점이다. 세계 축구에서 가장 기술적으로 뛰어난 팀들이 참가하는 대회에서, 모든 접촉마다 휘슬을 불기보다는 경기 흐름을 유지하려는 그의 의지는 진정한 자산이 될 것"이라고 설명했다.

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멕시코시티(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com