이태석 분데스리가 이적설 미쳤다! 손흥민의 함부르크가 노린다…한국 선수에 대한 좋은 기억→"영입 후보로 검토 중"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 이태석의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 국가대표 수비수이자 '2002 레전드' 이을용의 아들인 이태석(23)이 독일 분데스리가에 진출할 가능성이 나왔다.

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오스트리아 스카이스포츠는 23일(한국시각) '함부르크 SV는 아우스트리아 빈 소속 이태석을 영입 후보로 검토하고 있다'며 '이미 양측 사이에 가벼운 수준의 대화가 오간 것으로 알려졌지만, 아직 구체적인 공식 제안은 전달되지 않았다'고 보도했다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 손흥민 이태석 엄지성이 론도 훈련을 펼치고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

함부르크는 한국 팬들에게 친숙한 팀이다. 손흥민이 분데스리가 시절 프로 무대에 데뷔한 팀이다. 손흥민은 함부르크에서 유망한 공격수로 주목을 받았고, 강호 레버쿠젠으로 이적했다. 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼로 넘어와 리그의 레전드로 남았다.

한국인에 대한 좋은 기억이 있는 함부르크는 이태석 영입에도 관심을 갖고 있는 것으로 보인다. 다만 우선 순위가 높지 않고, 어디까지나 영입 후보 중 한 명으로 거론되고 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이태석이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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매체는 '이태석은 함부르크의 영입 후보 가운데 한 명인 것으로 전해졌다'며 '이태석은 1년 전 아우스트리아 빈으로 이적했으며, 합류하자마자 왼쪽 측면에서 주전으로 자리 잡았다'고 설명했다.

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이태석은 지금까지 아우스트리아 빈에서 공식전 30경기에 출전해 3골 5도움을 기록했다. 또한 그는 2026 FIFA(국제축구연맹) 북중미 월드컵에서 대한민국 대표팀 선수로 출전했다. 두 경기에 출전해 전세계에 자신의 이름을 알렸다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com