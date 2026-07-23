이럴 수가! 아르헨티나서 '월드컵 결승전 재경기' 서명 운동 시작…6만명 이상 서명→주심 판정 의혹 제기

아르헨티나의 리오넬 메시. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]아르헨티나에서 월드컵 결승전 재경기를 요구하는 서명 운동이 시작됐다.

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스페인 마르카는 23일(한국시각) '한 아르헨티나 팬이 2026 북중미 월드컵에서 아르헨티나 대표팀과 스페인이 맞붙었던 결승전을 다시 치러야 한다고 요구하는 서명 운동을 시작했으며, 이미 6만1500명 이상의 서명을 확보했다'고 보도했다.

한 플랫폼에서 시작한 이번 청원은 슬로베니아 출신의 슬라브코 빈치치 주심의 경기 운영에 의문을 제기하고 있다. 또한 FIFA(국제축구연맹)에게 결승전에서 주심이 내린 판정들을 재검토할 것을 요구하고 있다.

매체는 '이 캠페인을 시작한 주최자는 경기 진행에 영향을 미친 심판의 판정들이 있었다고 주장했다'며 '여러 가지 불공정한 상황이 발생했다고 비판하고 있다. 다만 이를 뒷받침할 증거는 제시하지 않았다'고 전했다.

로이터연합뉴스

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이는 여러 국가에서 월드컵이 끝나면 매번 벌어지는 일이다. 자국의 월드컵 탈락이나 우승 실패의 아픔에서 비롯되는 일종의 해프닝이다. 프랑스에서도 스페인과의 준결승전을 다시 치러야 한다고 요구하는 8만2000명 이상의 서명이 모였다.

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아르헨티나는 지난 20일 스페인에게 패배하면서 월드컵 우승에 실패했다. 많은 아르헨티나 국민들이 거리로 나와 대표팀을 응원했지만, 페란 토레스의 극적인 결승골로 승부가 결정 났다. 아르헨티나의 월드컵 2연패는 무산되고 말았다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com