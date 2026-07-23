일본 역사상 초유의 결정, '대한민국 붕괴시킨' 신흥 명장 금일 오피셜...모리야스 6개월 체제→내년 3월 부임

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[스포츠조선 김대식 기자]모리야스 하지메 감독의 일본 국가대표팀 재계약이 확정적이다. 다만 6개월 동행이다. 이후에는 사령탑이 달라진다.

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일본 매체 론스포는 23일 '2026년 북중미월드컵 32강에서 탈락한 일본 국가대표팀의 하지메 감독이 계속해서 3기째 지휘봉을 잡는 것이 22일 확정됐다. 임기는 스페인, 포르투갈, 모로코 등이 공동 개최하는 2030년 월드컵까지가 아니라, 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아컵까지의 6개월간이다. 내년 3월 국제 A매치 기간부터는 2028년 LA올림픽 출전을 목표로 하는 21세 이하(U-21) 일본 대표팀의 오이와 고 감독이 A대표팀을 겸임한다'고 보도했다. 이를 두고 매체는 '일본 축구계가 전례 없는 대표팀 감독 인사를 단행한다'고 언급했다. 아직 공식 발표는 없었지만 일본축구협회는 23일 이를 확정할 것으로 알려졌다.

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일본은 왜 이런 결정을 내리게 됐을까. 야마모토 마사쿠니 일본축구협회 기술위원장은 현지 취재진과 만난 자리에서 "2020 도쿄 올림픽 준결승에서 일본을 이기고 최종적으로 준우승한 루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독은, 이후 많은 선수들을 A대표팀에서 기용하며 정상에 올랐다. 어린 시절부터 같은 감독 밑에서 고락을 함께하고 서로를 이해하고 있었다는 점에서 선수들이 스트레스를 느끼지 않았다고 생각한다. 이러한 이력을 보며 소통이나 커뮤니케이션 능력 없이는 선수의 능력을 끌어낼 수 없다고 느꼈다"고 했다.

일본축구협회는 자체적으로 월드컵 우승을 위해 어떻게 전진해야 하는지를 분석한 것이다. 자국 선수들을 어릴 적부터 성장시킨 자국 감독이 국가대표팀까지 지도하는 연속성을 보여줘야만 월드컵에서 좋은 성적을 낼 수 있다는 것. 이에 일본은 이번에도 해외 인사가 아닌 내부에서 답을 찾았다.

야마모토 위원장은 "리오넬 스칼로니 아르헨티나 감독이 U-20 대표팀 감독을 겸임했을 때의 선수들도 현재 A대표팀에서 활약하고 있다. 연령별 대표팀과의 연계성을 유지하고 A대표팀의 활동을 충실하게 만드는 것은 절대적인 부분이라고 본다"며 오이와 감독을 차기 감독으로 선임한 이유를 밝혔다. 오이와 감독 역시 이미 약 4년 반에 걸쳐 일본 올림픽 세대를 이끌고 있는 중이다.

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앞으로도 일본은 외부에서 더 이상 감독을 선임하지 않을 것으로 보인다. 단기적인 성과가 아닌 장기적인 목표를 향해 나아가야 하기 때문이다. 야마모토 위원장은 "지속성과 성장이 매우 중요하다고 저 역시 느꼈다. 성장의 걸음을 멈추지 않는다는 관점에서 보면, 시스템 중심이 아니라 선수 중심으로 싸워나가야 한다. 일본 선수들의 능력을 최대로 끌어내 줄 수 있는 감독이 일본에 중요하며, 모리야스 감독은 선수와의 대화를 중시하고 균형을 잡으며 앞으로 나아가 주었다. 아무리 이상을 말해도 선수에게 전달되지 않으면 의미가 없기 때문"이라고 했다.

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오이와 감독을 두고는 "일본 대표팀 감독 요건과 오이와 감독을 개인적으로 연결 짓는 것은 여기서 조금 어렵지만, U-23 아시안컵에서 연패를 달성했고 올해 1월에는 2세 어린 선수단으로 당당히 챔피언이 되었다. 그 점에서 그의 매니지먼트 능력이나 혹은 확실한 플레이 모델을 팀에 이식하는 능력은 높게 평가하고 있다"고 언급했다. 오이와 감독은 당시에 이민성 감독이 이끄는 U-23 한국 대표팀을 완벽한 경기력으로 압살한 적도 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com