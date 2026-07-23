[MLS 리뷰]'손흥민 2경기 연속골+3골 관여' LA FC, 솔트레이크 3-1로 꺾고 3연승 질주

출처=LA FC SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]우리가 알던 손흥민(LA FC)이 돌아왔다.

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손흥민이 23일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA의 BMO스타디움에서 열리는 레알 솔트레이크와의 2026년 미국프로축구(MLS) 16라운드 홈 경기에서 1골 1도움을 올리며 3대1 승리를 이끌었다.

지난 18일, 2026년 북중미월드컵 이후에 치른 첫 소속팀 경기인 LA 갤럭시전에서 시즌 마수걸이포를 쏜 손흥민은 이로써 2경기 연속골을 기록했다. LA 갤럭시전에선 오른발, 이날은 왼발로 골망을 흔들었다. 리그 기록은 15경기 2골 9도움으로, LA FC 입단 첫 시즌인 지난해 9골 3도움(10경기)을 기록한 데 이어 두 시즌 연속 두자릿수 공격포인트를 작성했다.

이날 LA FC는 이날 경기를 '손흥민 버블헤드의 날'로 정하고 손흥민의 찰칵 세리머니 포즈를 담은 인형 2만2000개를 팬들에게 선착순으로 나눠줬다. 손흥민은 자신이 주인공이 된 경기에서 버블헤드 인형과 똑같은 세리머니로 홈팬들에게 즐거움을 선사했다.

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손흥민의 활약으로 LA 갤럭시와의 '엘 트라피코'에서 3대0 완승을 거둔 LA FC는 이날 승리로 시즌 3연승을 질주하며 9승3무5패 승점 30점을 기록, 같은 날 신시내티에 3대4로 패한 서부지구 선두 밴쿠버(승점 32)와의 승점차를 5점에서 2점으로 좁혔다.

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손흥민은 두 경기 연속 최전방 공격수로 선발 출전했다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 양 측면 공격에 배치됐고, 마티외 슈아니에르, 에디 세구라, 마르코 델가도가 미드필더진을 구성했다. 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 은코시 타파리, 예브헨 체베르코가 포백을 꾸렸다. 위고 요리스가 골문을 맡았다.

솔트레이크는 세르기 솔란스, 디에고 루나, 노엘 칼리스칸, 스틴 스피어링스, 모르간 길라보기, 후안 마누엘 사나브리아, 디안드레 예들린, 루카스 엔겔, 필립 퀸튼, 하비에르 고조, 하파엘 카브랄을 선발 투입했다.

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초반 경기를 주도한 쪽은 솔트레이크였다. 6분, 모르간 길라보기의 오른발 슈팅을 요리스가 쳐냈다. 10분, LA FC가 코너킥으로 경기 분위기를 바꿨다. 손흥민이 좌측 코너킥에서 문전으로 정확하게 올린 공을 포티어스가 헤더로 연결했지만 골대 위로 떴다.

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1분 뒤, 선제골이 터졌다. 손흥민이 상대 진영에서 샤펠버그의 패스를 받아 빠른 드리블로 페널티 아크 부근에 진입했다. 그리고는 날카로운 왼발슛을 골문 왼쪽 하단 구석에 꽂아넣었다. 오른발로 시즌 마수걸이골을 넣은 손흥민은 솔트레이크전에선 왼발로 골망을 흔들며 특유의 양발 능력을 유감없이 뽐냈다.

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손흥민은 18분 이번엔 오른발 중거리 슛으로 골문을 두드렸지만, 상대 선수에 막혔다.

추격에 나선 솔트레이크의 노엘 칼리스칸이 연거푸 슈팅을 시도했다. LA FC 골문은 도무지 열릴 기미가 보이지 않았다. 25분 칼리스칸의 오른발슛은 골대 왼쪽으로 벗어났다.

전반 막바지 주도권이 다시 LA FC로 넘어왔다. 39분, 손흥민의 코너킥이 세구라의 이마에 닿았지만 수비수 몸에 맞으며 무위에 그쳤다.

1분 후, LA FC가 추가골을 넣으며 달아났다. 손흥민이 기점 역할을 했다. 수비수 한 명을 달고 LA FC 진영까지 내려온 손흥민은 슈아니에르의 전진패스를 논스톱으로 '리턴'했다. 부앙가의 위치를 확인한 슈아니에르는 곧바로 수비 뒷공간을 향한 공간 패스를 찔렀다. 공을 받은 부앙가는 상대 박스 안에서 감각적인 방향 전환으로 마크맨을 따돌린 뒤 강력한 오른발슛으로 골망을 흔들었다. MLS는 손흥민의 '두번째 어시스트'로 기록했다.

전반은 손흥민의 맹활약 속 LA FC의 2-0 리드로 끝났다. 슈팅수는 솔트레이크가 10-5로 2배 많았지만, 결정력에서 차이를 보였다.

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후반 12분, 손흥민이 추가골 찬스를 잡았다. 페널티 박스 바깥 중앙에서 때린 오른발 슛이 골대 좌측으로 살짝 벗어났다. 솔트레이크는 길라보기, 고조, 빅토르 올라툰지의 슈팅이 잇달아 골문을 외면했다. 후반 22분, 올라툰지는 완벽한 헤더 찬스를 날렸다. LA FC는 샤펠버그, 슈아니에르를 빼고 다비드 마르티네스, 주드 테리를 교체투입했다.

후반 23분, LA FC가 추가골을 넣으며 솔트레이크의 추격 의지에 찬물을 끼얹었다. 손흥민이 상대 박스 우측에서 부앙가가 위치한 왼쪽 측면을 향해 크로스를 시도했다. 이 공이 예들린의 다리에 맞고 굴절돼 그대로 골문 안으로 향했다. 3골에 직간접적으로 관여한 손흥민은 후반 27분 제레미 에보비세와 교체돼 벤치로 물러났다. 부앙가도 후반 39분 타일러 보이드와 교체됐다.

LA FC는 후반 41분 코너킥 상황에서 만회골을 허용했다. 엔겔의 왼발 발리슛이 LA FC 타파리의 다리에 맞고 굴절돼 골망에 꽂혔다. 경기는 LA FC의 3대1 승리로 끝났다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com