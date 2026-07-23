'얼굴천재' 정승원의 진짜 얼굴은 '하드워커', '매경기 풀타임'미친 체력+'후반기 4경기 4골'미친 득점력으로 서울 우승 부추긴다

출처=FC서울 인스타그램

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[스포츠조선 윤진만 기자]"아, 잠시만요. 다리에 쥐가…." 22일 서울월드컵경기장에서 열린 포항 스틸러스와의 K리그1 19라운드에서 멀티골을 폭발하며 수훈선수로 선정돼 기자회견장에 들어선 FC서울의 '꽃미남 미드필더' 정승원은 의자에 앉아 경기 소감을 말하려다 갑자기 얼굴을 찌푸리며 고통을 호소했다. 오른쪽 다리를 부여잡으며 종아리 근육에 경련이 일어났다고 말했고, 사회를 보던 구단 홍보팀 관계자가 부랴부랴 '응급 처치'를 했다. 머쓱한 표정을 지어보인 정승원은 "쥐가 났음에도 팀이 승리해서 기쁘다"라며 재치있게 소감을 이어갔다.

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해외토픽감인 이 장면은 정승원이 이날 무더위 속에서 모든 걸 쏟아부었다는 사실을 보여준다. 우측면 미드필더로 선발출전한 정승원은 '어김없이' 90분 풀타임을 뛰었다. 월드컵휴식기 후 후반기 첫 경기였던 5일 인천전(1대0 승), 12일 강원전(0대0 무), 19일 부천전(3대1 승)전에 이어 4경기 연속 풀타임이다. 서울 미드필더 중 유일하다. 미드필더는 체력 소모가 심한 포지션. 하지만 김기동 서울 감독은 정승원을 빼고 싶어도 뺄 수 없는 '현실'을 이야기했다. "인천전에서 원래 교체로 넣으려다 선수가 의지를 보여 선발로 투입했다. 그때부터 경기에 임하는 태도가 더 좋아졌다. 지금은 (선발에서)뺄 수 있는 상황이 아니다. 컨디션, 활동량, 경합도 그렇고, 골도 많이 넣고 있다"라고 말했다.

올 시즌 전반기에 골맛을 보지 못한 정승원은 인천전에서 후반 36분 결승골을 터뜨리며 기나긴 침묵을 깼다. 부천전과 포항전에서도 연속해서 결승골 영웅으로 우뚝 섰다. 후반기 서울이 획득한 승점 10점 중 9점을 책임졌다. 지난해 서울 유니폼을 입은 그는 포항을 상대로 첫 멀티골까지 뽑았다. 1-1 팽팽하던 후반 24분 문선민의 크로스를 논스톱 슛으로 연결해 골망을 흔들었고, 후반 43분엔 역습 상황에서 이승모의 패스를 받아 침착하게 쐐기골을 갈랐다. 최근 4경기 4골, 왠만한 골잡이 못지않은 결정력이다. 이변이 없는 한 7월 이달의 선수는 정승원의 몫이 될 전망이다.

정승원이 스스로 말하는 득점 비결은 '체력'이다. 정승원은 월드컵휴식기에 서울 선수 중 가장 몸상태가 좋았다는 평가를 받았다. 그는 "난 여름을 제일 좋아한다. 휴식기에 몸관리를 더 열심히 했다. 체력적으로 준비가 잘 되다보니, 끝까지 달려서 좋은 득점 찬스를 잡을 수 있었다고 생각한다"라고 말했다. 상대 선수가 체력적으로 힘들어하는 모습까지 '즐긴다'라고 귀띔했다. 정승원은 한때 강도 높은 훈련으로 명성을 떨쳤던 안동고 출신으로, 대구FC, 수원FC 시절부터 '곱상하게 생긴 외모와 어울리지 않는 전투력'으로 유명했다. 지난시즌엔 어깨 등 잔부상으로 능력을 발휘하지 못했지만, 마무리 능력까지 더해져 '육각형 미드필더'에 가까워졌다.

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정승원의 후반기 '미친 폼'은 서울의 우승을 부추기고 있다. 서울은 포항전 포함 2연승 및 6경기 연속 무패(5승1무)를 질주하고 있다. 19라운드에서 2~5위인 강원(승점 32), 전북(승점 30), 울산, 포항(이상 승점 28)이 동시에 미끄러지면서 2위권과의 승점차가 두자릿수인 10점차로 벌어졌다. 정승원은 "내가 계속 결승골을 넣을 수 있었던 건 동료들이 잘 만들어주고, 좋은 패스를 해줬기 때문"이라며 "지금 승점차가 (우승을 하기엔)완벽하지 않다고 생각한다. 앞으로도 공격 포인트를 기록해 팬분들에게 더 많은 승리를 안겨드리고 싶다"라고 다짐했다. 월드컵 실패를 맛본 축구대표팀은 9월 A매치부터 새 출발을 한다. 현재 경기력이면 정승원도 엔트리에 오를 가능성이 충분하다. 대표팀 발탁을 '꿈'이라고 표현한 정승원은 "지금은 우선 팀 우승을 생각해야 한다. 팀과 개인이 모두 좋은 성적을 내다보면 좋은 기회가 있지 않을까"라며 기대감을 숨기지 않았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com