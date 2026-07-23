한국 국대가 이랬으면 나락각..."인생 진지하게 살지 마" 국대 은퇴 네이마르 미친 조롱→월드컵 폭망 후 놀기 바빠

사진=네이마르 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]네이마르는 브라질 국민들의 속을 뒤집어놓고 있다.

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일본 니칸스포츠는 23일 '브라질 국가대표 공격수 네이마르가 소속팀의 원정 경기 기간 중 포커 대회에 참가해 팬들의 분노를 산 데 이어, 자신의 SNS에 '인생은 농담'이라는 글을 올려 더 큰 공분을 사고 있다'고 보도했다.

며칠 전만 해도 네이마르는 축구 선수 은퇴를 고려하고 있었다. 2026년 북중미월드컵에서 겪은 충격적인 16강 탈락 때문이다. 노르웨이한테 1대2로 패배한 후 네이마르는 국가대표팀 은퇴를 선언했다. 그는 "정말 노력했다. 이제 끝났다"며 "여기서 시작해서 여기서 끝났다"며 눈물의 인터뷰를 전했다.

네이마르는 파리생제르맹(PSG)을 떠난 후 계속 내리막이다. 돈을 보고 떠난 알 힐랄에서 십자인대 파열이라는 큰 부상을 입은 뒤로 전성기 시절의 파괴력이 나오지 않았다. 친정 산투스로 돌아와서도 잔부상은 계속 됐고, 네이마르는 월드컵 출전이 어려워 보였다. 그러나 카를로 안첼로티 브라질 감독은 네이마르를 데려가기로 결정했다.

AFP연합뉴스

마지막 월드컵에서도 네이마르는 부상으로 고생만 했다. 노르웨이전 만회골을 넣었지만 페널티킥이었고, 대회 내내 존재감은 없었다. 네이마르를 응원했던 브라질 국민들도 참담했을 것이다.

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그런데 네이마르의 눈물은 정말 진심이었던 것일까. 월드컵 16강 탈락이 마치 오래된 일도 아닌데 벌써부터 네이마르는 즐겁게 인생을 즐기는 중이다. 니칸스포츠는 '네이마르는 월드컵에서 브라질이 탈락한 지 며칠 지나지 않아 라스베이거스에서 열린 포커 대회에 참가한 바 있다. 이번에는 소속팀인 산투스가 베네수엘라 원정을 떠난 와중에 발생한 일이다. 당초 네이마르는 원정 명단에 포함되어 있지 않았으나, 포커를 즐기는 사진이 유포되자 팬들 사이에서 거센 비판이 쏟아졌다'고 전했다.

로이터연합뉴스

이뿐만이 아니다. 지난 12일 영국 더선은 '네이마르는 브라질이 탈락한 지 며칠 만에 리조트에서 목격됐다. 플로리다의 한 테마파크에서 촬영된 기이한 영상에서 그는 회색 반바지, 흑백 티셔츠, 모자와 선글라스를 착용한 채 전기 자동차를 타고 돌아다니는 모습이 포착됐다. 그는 경호원들에게 둘러싸인 채 길을 걸어가면서 한 팬에게 엄지척을 해주기도 했다'고 보도하기도 했다. 네이마르가 정말 월드컵에 진심이었는지 다소 의심이 될 수밖에 없는 행보다.

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네이마르의 대처 역시 논란이다. 니칸스포츠는 '네이마르는 23일 SNS 기능을 통해 '인생은 농담이다. 인생을 너무 진지하게 받아들이지 마라'라는 문구와 함께 윙크하는 이모티콘을 덧붙여 글을 올렸다. 이는 자신을 비판한 사람들을 향해 던진 메시지로 풀이된다'고 전했다. 네이마르의 이런 행보는 사생활로는 비교적 자유로운 해외에서도 큰 질타를 받고 있는 중이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com