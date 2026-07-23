[오피셜]'4연속 금메달 암초' 이민성호, 죽음의 조 걸렸다! 사우디-카타르와 함께 D조 편성...북한은 중국, UAE, 이란과 B조

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]4회 연속 금메달에 도전하는 이민성호의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 상대가 결정됐다.

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아이치-나고야 아시안게임 조직위원회는 23일 오후 1시 종목별 조추첨식을 열었다. 수구, 핸드볼에 이어 축구의 조추첨이 진행됐다. 한국은 사우디 아라비아, 카타르와 함께 D조에 편성됐다. 남자 축구는 총 15개 팀이 참가하며, 조별리그는 4개 그룹으로 나뉘어 진행된다.

A~C조는 4팀, D조는 3팀이 경쟁하고, 각 조 1, 2위는 8강부터 토너먼트를 통해 챔피언을 가린다. 포트는 1월 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 최종 순위를 기준으로 배정됐다.

포트1에는 한국과 함께 일본, 중국, 베트남이 편성됐다. 포트2는 우즈베키스탄, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 태국, 포트3은 이란, 키르기스스탄, 카타르, 필리핀이 이름을 올렸다. 포트4에는 북한, 쿠웨이트, 홍콩이 배정됐다.

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북한은 죽음의 조에 속했다. 중국, UAE, 이란과 함께 B조에 포함됐다. '개최국' 일본은 무난한 A조에 이름을 올렸다. 태국, 키르기스스탄, 홍콩가 경기를 한다. 베트남은 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트와 함께 D조에 속했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기 전 이기혁이 그라운드를 밟고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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이민성 감독이 이끄는 남자 아시안게임 대표팀은 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이어 4연속 금메달에 도전한다. 이미 명단은 공개됐다. 이 감독 9일 아시안게임에 출전할 23명의 최종 명단을 발표했다. 역대 가장 화려한 멤버가 꾸려졌다.

배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 양민혁(토트넘) 등 유럽파만 9명에 달한다. 공격진은 전원이 유럽파로 구성됐을 정도다. 여기에 강상윤(전북) 신민하(강원) 등 K리그에서 재능을 뽐낸 14명의 선수가 선발됐다.

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가장 큰 관심을 모은 와일드카드(24세 이상 선수)는 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티) 이기혁(강원)이 이름을 올렸다. 세 선수 모두 2026년 북중미월드컵에서 뛰었고, 멀티 포지션을 소화할 수 있다. 양현준과 엄지성은 공격뿐만 아니라 윙백까지 뛸 수 있고, '신데렐라' 이기혁은 센터백, 윙백, 중앙 미드필더 등 다양한 역할이 가능한 전천후 자원이다.

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이 감독은 이미 병역을 해결한 이영준(그라스호퍼) 김준홍(수원) 이승원(강원)을 선발할 정도로 최강팀 구성에 집중했다. 그는 아시안게임을 끝으로 지휘봉을 내려놓는다.

이 감독은 "아시안컵 이후 진행된 두 차례 소집훈련을 통해 종합적으로 검토한 결과, 현재 이 연령대에서 가장 경쟁력 있고, 단기 토너먼트에서 최고의 성과를 낼 수 있는 선수들로 최종 명단을 구성했다. 세 명의 와일드카드는 전술적인 활용 가치와 취약 포지션 보강은 물론, 국제대회 경험과 경기 운영 능력까지 종합적으로 고려해 선발했다"고 설명했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 가야르도와 공을 다투다 넘어진 후 심판에게 어필하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

다만 몇몇 선수들의 탈락은 의아함을 낳기도 했다. 현재 K리그1에서 정상급 활약을 펼치고 있는 인천의 서재민과 서울에서 센세이션을 일으키고 있는 손정범이 대표적이다. 대구의 주전 골키퍼 한태희도 제외됐다. 웨스트햄의 러브콜을 받는 김민수(안도라)와 브라이턴 소속의 윤도영 등 몇몇 유럽파들도 외면을 받았다.

이 감독은 "끝까지 최선을 다해 경쟁했지만, 명단에 포함되지 않은 선수들에게 미안하다는 말을 전하고 싶다. 팀 전체가 마지막까지 최선을 다해 준비해서 금메달이라는 목표를 이루겠다"고 했다.

이민성호는 조 추첨 이후 9월 초에 소집돼 본격적인 대회 준비에 돌입한다. 20회째를 맞는 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 9월19일부터 10일4일까지 보름간 펼쳐진다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

◇2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조편성 결과

A조=일본, 태국, 키르기스스탄, 홍콩

B조=중국, UAE, 이란, 북한

C조=베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트

D조=한국, 사우디아라비아, 카타르