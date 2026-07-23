'미쳤다!' 세계 최강 사나이가 움직였다...레알 마드리드와 4년 계약 전격 합의

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[스포츠조선 김대식 기자]레알 마드리드가 '월드컵 골든볼'과 발롱도르를 수상한 로드리 영입을 위해 움직였다.

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이탈리아 이적시장 전문 기자 니콜로 스키라는 23일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '로드리와 레알 간의 2030년까지의 계약에 대해 원칙적 합의가 이루어졌다'고 단독 보도했다.

스키라는 이어 '레알은 맨체스터 시티로부터 그를 영입하기 위해 협상을 개시할 준비를 마쳤다'고 전했다. 맨시티는 로드리를 붙잡기 위해 계약 연장을 제안했지만, 로드리는 이를 받아들이지 않은 것으로 알려졌다.

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앞서 스페인 매체 마르카의 마테오 모레토 기자는 21일 개인 SNS를 통해 "레알 구단 내부적으로 로드리의 상황을 재검토하고 있다"고 보도했다. 모레토는 로드리가 이번 월드컵에서 보여준 뛰어난 활약 이후 구단 수뇌부 일각에서 로드리와의 합의를 추진하라는 목소리가 커지고 있다고 전했다.

로드리의 레알 이적설이 가능한 이유는 선수의 의지다. 로드리는 맨시티를 떠나 자국 스페인으로 돌아가길 원하고 있다. 모레토 기자는 "선수 본인 역시 항상 최우선 순위로 두었던 스페인 복귀 가능성에 대해 완벽히 열려 있는 태도를 보이고 있다"고 덧붙였다.

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이로써 레알의 새로운 갈락티코 구상이 현실화 단계에 접어들었다는 분석이 나온다. 플로렌티노 페레즈 레알 회장은 그동안 로드리 영입에 부정적인 입장을 고수해온 것으로 전해졌다. 하지만 최근 월드컵 무대에서 로드리가 보여준 활약을 지켜보며 생각을 바꾼 것으로 보인다는 관측이다.

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로드리는 2022년 맨시티 이적 이후 펩 과르디올라 감독의 신뢰 속에 팀의 핵심 수비형 미드필더로 자리 잡았으며, 2024년에는 발롱도르를 수상하며 세계 최고의 미드필더를 넘어서 축구 역사상 최고의 선수 중 한 명으로 평가받고 있다.

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2027년까지였던 기존 계약이 만료를 앞두고 있는 가운데, 맨시티는 잔류를 위한 연장 협상을 진행해왔지만 로드리 본인이 스페인, 특히 고향과도 같은 마드리드로의 복귀를 강하게 희망해온 것으로 전해진다.

레알 입장에서도 로드리는 오랜 기간 미드필드 보강의 우선순위로 거론돼온 선수다. 토니 크로스 은퇴 이후 이렇다 할 해결책을 찾지 못한 중원에 로드리가 가세할 경우 즉시 전력 상승이 기대된다는 평가가 많다. 다만 맨시티가 로드리를 '이적 불가' 자원으로 분류해온 만큼, 실제 협상 과정에서 이적료를 둘러싼 진통이 예상된다. 레알의 물밑 협상이 급물살을 타면서, 여름 이적시장 최대어로 꼽히는 로드리의 행선지에 축구계의 이목이 집중되고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com