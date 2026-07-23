월드컵 역사상 이런 막장 국가는 없었다...'폭력 난사' 아르헨티나, 대국민 재경기 요구 청원

사진=X 캡처

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[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나 국민들이 월드컵 결승전 재경기 요구를 하고 있다.

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스페인 마르카는 23일(한국시각) '아르헨티나 국민들이 아르헨티나와 스페인의 2026년 북중미월드컵 결승전 재경기를 요청하는 서명 운동을 시작했으며, 이미 6만 1,500건 이상의 서명을 돌파했다'고 보도했다.

매체는 '아르헨티나 팬 지셀라 산체스가 온라인 청원 사이트 '체인지닷오르그(Change.org)'에서 시작한 이 청원은 슬로베니아 출신의 슬라브코 빈치치(Slavko Vinčić) 주심의 판정에 의문을 제기하고 있다. 스페인이 1대0으로 승리한 이번 경기에서 내린 판정들을 국제축구연맹(FIFA)이 재검토할 것을 요구했다'고 설명했다.

판정은 쉽지 않은 문제다. 어떤 기준을 두고 봤는지에 따라서 달라질 수 있다. 그러나 이번 청원은 사실상 '떼쓰기'에 불과했다. 마르카는 '이 청원을 주도한 인물은 경기의 흐름에 영향을 미친 심판의 판정들이 존재했다고 주장했다. 구체적인 증거는 제시하지 않은 채 판정 부정 의혹을 제기했다'고 언급했다.

로이터연합뉴스

재경기가 벌어질 정도로 충격적인 판정이 나온 것 또한 없었다. 엔조 페르난데스의 퇴장이 승부에 결정적이었다고 볼 수는 있으나 엔조의 퇴장은 이유가 합당했다. 논란이 될 만한 판정도 아니다.

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96년 월드컵 역사에서 재경기는 없었다. 그럴 가능성은 없지만 재경기를 치른다고 할지라도 의미가 없을 것이다. 스페인과 아르헨티나의 결승전은 월드컵 결승전 역사상 가장 일방적인 경기였기 때문이다. 90분 동안 아르헨티나는 단 하나의 슈팅도 기록하지 못한 월드컵 결승전 최초의 국가가 됐다. 에밀리아노 마르티네스의 선방쇼가 아니었다면 대참사가 벌어졌어도 이상하지 않았다.

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사실 경기 후에 논란이 된 건 심판 판정이 아니었다. 아르헨티나 선수 및 코치들의 폭력 행위였다. 레안드로 파레데스는 에릭 가르시아의 목을 치면서 조르고, 가비를 향해 주먹을 휘둘렀다. 로베르토 아얄라 아르헨티나 코치는 다니 올모를 주먹으로 가격하는 행동을 저질러 사과하기도 했다.

로이터연합뉴스

더욱 충격적인 건 폭력의 이유조차 없었다는 것이다. 스페인 선수단이 우승을 축하할 때 갑자기 몇몇 아르헨티나 선수들이 폭력을 저질렀기 때문이다. 이에 FIFA는 경기 후 벌어진 폭력 사태에 대해서 제대로 조사를 진행하겠다고 밝힌 상황.

아르헨티나 국민들은 월드컵 결승전 재경기를 요구할 게 아니라 아르헨티나 선수나 코치가 큰 징계를 받지 않도록 기도하는 게 더 나을 것이다.