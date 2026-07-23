韓 축구 대형 희소식! 스페인 언론 대서특필, 제2의 이강인 터진다 "김민수, 지로나의 거대한 희망"..."최고의 유망주 중 한 명"

사진=지로나 미디어 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 소속팀에서 엄청난 기대를 받고 있다.

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스페인의 스포르트는 23일(한국시각) '김민수는 지로나의 거대한 희망이다'고 보도했다.

2025~2026시즌 라리가에서 강등의 위기를 극복하지 못한 지로나는 올여름 승격을 위한 본격적인 준비에 돌입했다. 23일에는 UE올로트(4부)와의 프리시즌 친선경기를 진행했다. 3대1로 승리하며 시즌 준비에 열을 올렸다.

사진=김민수 SNS 캡처

김민수는 승리의 주역이었다. 우측을 돌파한 후 중앙의 동료에게 전달한 패스가 끊기자, 이를 재차 잡아내며 박스 안으로 진입해 마무리했다. 선제골, 김민수의 득점으로 지로나는 기세를 탔다. 전반 42분에는 문전 앞에서의 침착함이 돋보였다. 수비 뒤로 파고드는 움직임을 보인 후 문전에서 다시 골망을 흔든 김민수는 지로나 승리의 주역이었다.

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스포르트는 '김민수는 프리시즌 두 번째 경기에서 2골을 넣어 승리를 이끌었다'며 '김민수는 올 시즌 활약이 기대되는 선수다. 아직 다듬어지지 않은 원석이다. 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다. 멀티골을 통해 지로나 팬들이 기대할 만한 선수임을 다시 증명했다'고 전했다.

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지로나가 애지중지 키우는 유망한 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 김민수는 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧이어 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 하나로 평가받았다.

사진=김민수 SNS 캡처

2024~2025시즌 지로나 1군에서 라리가 무대까지 밟았던 김민수는 2025~2026시즌에는 본격적인 성인 무대 경험을 쌓았다. 2부리그 안도라로 임대 이적했고, 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 올 시즌은 지로나가 2부에서 시작해야 하는 시점, 김민수로서도 중요한 도약의 기회가 될 수 있는 상황이다. 프리시즌에서 뛰어난 활약을 보여준 김민수로서는 이적과 잔류의 기로에서 지로나의 눈도장만큼은 제대로 찍은 것으로 보인다.

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한편 김민수는 이번 여름 여러 구단의 관심도 받고 있는 것으로 알려졌다. 스페인 기자 이반 키로스는 '김민수는 이미 여 제안을 받았지만, 지로나가 팔지 않길 바란다'고 전했다. 웨스트햄 소식을 다루는 해머스허브는 '웨스트햄은 안도라에서 임대 생활을 한 김민수를 계속 지켜보고 있다'고 밝혔다. 올여름 뜨거운 관심을 받는 김민수의 거취 또한 주목할 요소다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com