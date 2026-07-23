"메시·손흥민 이런 리그에서 뛰는거야?" 메시팀 GK 황당 헛발질로 자책골…스스로 망친 4개월만의 복귀전

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[스포츠조선 윤진만 기자]'손세이셔널' 손흥민(LA FC)이 시즌 2호골을 작성하기 전 약 3시간 전 같은 무대에서 어이없는 자책골이 나왔다.

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23일(한국시각) 미국 마이애미 체이스 스타디움에서 열린 인터 마이애미와 시카고 파이어와의 2026년 미국프로축구(MLS) 16라운드에서 0-0 팽팽하던 전반 18분, 예상치 못한 상황에서 선제골이 나왔다.

월드컵 휴식에 돌입한 리오넬 메시가 빠진 이날 경기에서 마이애미 수비수 이안 프레이가 박스 우측에서 골문 앞에 있는 골키퍼 리오스 노보에게 패스를 건넸다. 노보는 압박하러 다가오는 상대팀 공격수인 로베르트 레반도프스키를 피해 논스톱 킥을 시도했다. 레반도프스키는 지난시즌을 끝으로 FC바르셀로나를 떠나 미국 무대로 향해 이날 데뷔전을 치렀다.

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한데 지난 3월 이후 넉달만에 출전기회를 잡안 아르헨티나 청소년 대표 출신 노보는 경기 감각이 떨어진 탓인지 헛발질을 하고 말았다. 공은 그대로 골문 안으로 빨려들어갔다. 기록지상 노보의 자책골로 기록됐다. 프레이 등 마이애미 선수들은 노보에게 다가와 위로를 건넸다.

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'행운의 골'로 리드한 시카고는 전반 27분과 후반 6분 루이스 수아레스에게 멀티골을 헌납했다. 레반도프스키는 득점없이 후반 18분 교체돼 벤치로 물러났다. 시카고는 후반 22분 푸소 디테자네가 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 하지만 후반 42분 수아레스의 슛이 상대 골키퍼에 맞고 흘러나왔고, 이를 프레스턴 플람벡이 침착하게 밀어넣었다. 인터 마이애미는 수아레스의 원맨쇼에 힘입어 메시 없이 5연승을 질주했다. 10승4무2패 승점 34점을 기록, 선두 내슈빌(승점 39)에 이어 동부지구 2위를 달리고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com