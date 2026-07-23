"또또또! 똑같은 방식으로 선수 흔들어" 감독까지 경악한 만행, 주인공은 이번에도 바르셀로나..."진행되고 있는 협상 없다"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]다시 한번 바르셀로나의 영입 방식에 대한 비판이 고개를 들었다.

Advertisement

스페인의 아스는 23일(한국시각) '에딘 테르지치가 라포르트 사건과 관련해 바르셀로나에 메시지를 전했다'고 보도했다.

아스는 '아틀레틱 빌바오와 바르셀로나 사이에서 한 선수를 두고 설전이 벌어지고 있다. 바르셀로나는 아이메릭 라포르테에게 관심을 보이고 있다. 빌바오는 여전히 침착한 태도를 유지하고 있으며, 협상은 진행 중이 아니라고 했다. 그의 바이아웃 조항은 유출된 1500만 유로가 아닌 그보다 높다고 밝혔다'고 전했다.

로이터연합뉴스

라포르트는 2026년 북중미월드컵 우승을 차지한 스페인 대표팀의 핵심으로 활약했다. 파우 쿠바르시와 함께 센터백 듀오로 뛰며 대회 내내 가장 뛰어난 수비력을 선보인 라포르트다. 라포르트는 대회 마무리와 함께 바르셀로나의 강한 관심을 받았다. 라포르트가 바르셀로나에게 자신을 역제안했다는 소식까지 등장한 바 있다.

Advertisement

스페인의 스포르트는 '바르셀로나가 라포르트 영입을 추진하고 있다. 구단은 며칠 안에, 혹은 몇 시간 내로 라포르트 측과 접촉해 향후 계획을 직접 확인할 예정이다'며 '라포르트의 바이아웃은 1500만 유로(약 250억) 수준'이라고 설명했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

하지만 빌바오의 입장은 사뭇 다르다. 바이아웃의 금액도 맞지 않을 뿐더러, 당장 라포르트와 바르셀로나에 대한 협상도 없었다는 점을 명확히 밝혔다. 테르지치 감독 또한 비판의 날을 세웠다. 테르지치는 "새로운 방식이 아니다. 이름만 다를 뿐이다"며 바르셀로나가 같은 방식으로 선수와 팀을 흔들고 있다고 밝혔다.

한편 바르셀로나는 최근 훌리안 알바레스 영입에 대해서도 아틀레티코 마드리드와 날카롭게 대립각을 세우기도 했다. 당시 아틀레티코는 바르셀로나의 영입 시도를 강하게 비판한 바 있다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com