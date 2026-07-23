[오피셜]韓 축구 대형 호재! '프리시즌 빅찬스 미스' 양민혁, 마침내 데 제르비 마음 사로잡나...1군 호주 투어 명단 포함

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]양민혁이 토트넘의 호주 투어 명단에 합류했다.

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토트넘은 23일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '뉴질랜드 및 호주 투어 참가 선수단 확정'이라며 프리시즌 투어에 동행하는 선수단을 공식 발표했다.

제임스 매디슨, 산드로 토날리, 앤디 로버트슨, 마테우스 페르난데스 등 핵심 멤버들이 이번 명단에 포함됐으며, 모하메드 쿠두스, 사비 시몬스 등 부상문제가 있는 선수들은 제외됐다.

사진=양민혁 SNS 캡처

양민혁은 이름을 올렸다. 2025년 1월 토트넘 합류 후 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에서 세 차례 임대를 통해 경험을 쌓은 양민혁은 차기 시즌 토트넘 1군 합류 가능성은 어려울 것이라는 평가가 주를 이뤘다. 차기 시즌도 팀에 남기보다는 이적을 떠날 것이라는 전망이 우세했다. 하지만 마지막 기회가 생겼다. 프리시즌 1군 투어에 동행하며, 훈련과 경기에서 보여주는 활약에 따라 로베르토 데 제르비 감독의 평가가 달라질 수도 있다. 양민혁은 지난해 여름에도 프리시즌 투어에 동행한 바 있다.

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앞서 양민혁은 토트넘 프리시즌 경기에도 출전했다. 영국 런던의 훗스퍼웨이 훈련장에서 열린 MK돈스(3부)와의 프리시즌 경기, 데 제르비 감독은 후반에 유망주를 대거 기용했다. 양민혁은 우측 윙어로 경기장에 투입됐다. 후반 31분 루카 윌리엄스 바넷의 결정적인 패스를 받아 득점 기회를 맞이했으나, 아쉽게도 양만혁의 마지막 슈팅이 골대를 벗어났다. 아쉬움에 고개를 숙였다.

스포츠조선 DB

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토트넘 소식에 정통한 알래스디어 골드 기자는 지난 6월 양민혁에 대해 '양민혁은 2년 전 북런던 클럽인 토트넘에 입단했을 때보다 오히려 토트넘에서 뛰는 모습과는 더욱 거리가 멀어 보인다'며 '토트넘은 그를 잉글랜드 축구에 적응시키기 위해 지난 시즌 QPR로 임대 보냈고, 이번 시즌 전반기에는 포츠머스로 이적하여 16경기에 출전해 3골 1도움을 기록했다. 이후 토트넘 역사상 최악의 임대를 경험하게 됐다. 코번트리로 이적해 마지막 15경기에서 출전하지 못했다. 단 29분 출전에 그쳤다. 계약 기간이 4년 남았으니 다시 임대될 것이다'고 전했다.

지난 시즌 임대가 아쉬움에 남을 수밖에 없다. 램파드의 구애로 지난겨울 이적시장 코번트리시티로 향한 양민혁은 이후 단 3경기 출전에 그쳤다. 교체 명단에도 이름을 올리지 못하고 완전히 선수단에서 사라졌다. 포츠머스에 남았다면, 출전 시간은 일부 보장받았을 수 있는 상황. 실전 경험 자체를 거의 하지 못하고 후반기를 날린 점이 뼈아플 수밖에 없다.

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이런 상황에서 양민혁에게는 올여름 마지막 기회가 될 수 있는 프리시즌 투어 합류가 다가오고 있다. 데 제르비 김독의 마음을 프리시즌 동안 사로잡으며 반전을 만들 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com