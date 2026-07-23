'감독체면이 문제랴'조성환 감독, '발연기'에 도전한 이유…수원전 홈관중 유치 위해 솔선수범, 호텔식사 데이트 공약도

조성환 부산 감독이 구단 인스타그램에서 표정연기에 도전하고 있다. 사진제공=부산 아이파크

조성환 부산 감독. 사진제공=부산 아이파크

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[스포츠조선 최만식 기자] '팬을 위해서라면 쑥스러움 정도야….'

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K리그2 부산 아이파크를 이끄는 조성환 감독이 팬 서비스를 위해 특별한 이벤트에 발 벗고 나섰다.

쑥스러움을 무릅쓰고 연기 챌린지 '숏폼' 영상에 도전하는가 하면 조건부 팬과의 데이트에 나서기로 했다.

우스꽝스러운 연기 챌린지 '숏폼' 영상에 이어 팬과의 데이트에 나서기로 했다.

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부산은 25일 구덕운동장에서 '하나은행 K리그2 2026' 19라운드 수원 삼성과 경기를 치른다. K리그2 '최고의 매치'다. 부산은 리그 1위(승점 36·11승3무3패)를 지키고 있지만, 수원(승점 33·10승3무4패)과 승점 3점 차로 바짝 쫓기고 있다.

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지난 18라운드 성남전에서 0대1로 패해 무패 행진을 4경기(2승2무)에서 멈춘 게 뼈아프다. 특히 월드컵 휴식기 이후 1승1무1패로 주춤해진 터라 분위기 반전이 필요한 시점이다.

때마침 홈경기다. '구덕벌'은 올시즌 6승2무 '안방불패'의 정기가 살아숨쉬는 '약속의 땅'이다. 다다익선, 강력한 무패 기운을 발산하는 응원전에 참여하는 홈팬들이 많으면 많을수록 좋다. 게다가 상대는 원정 응원단 동원력이 가장 뛰어나기로 소문난 수원이다.

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이에 맞서기 위해 부산 구단이 특별 이벤트 구상에 들어갔는데, 조 감독이 '총대'를 메기로 한 것이다. 부산의 공식 SNS 채널(인스타그램)에 올려진 '숏폼' 영상에 조 감독이 주연으로 등장했다.

조성환 부산 감독이 구단 인스타그램에서 표정연기에 도전하고 있다. 사진제공=부산 아이파크

구덕운동장의 서포팅석. 사진제공=부산 아이파크

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25일 수원전에서 많은 관중의 방문을 유도하기 위한 '호객 영상'이다. 조 감독은 궁금, 화남, 슬픔, 기도 등 4가지 주제에 따라 팬들의 동참을 호소하는 메시지를 던지며 표정 연기에 도전했다.

물론 전문 배우 뺨치는 명연기는 아니다. 오히려 각기 다른 4가지 주제에 아랑곳하지 않고 거의 변하지 않은 표정으로 연기에 도전하는 어설픈 모습이 큰 웃음을 자아낸다.

팬들은 '귀엽다', '얼마나 간절하면 저럴까', '인플루언서 데뷔 축하드립니다', '구덕으로 달려갈테니 걱정마세요' 등의 반응으로 호응했다.

여기에 조 감독은 이색 공약도 걸었다. 이번 수원전에서 서포팅석이 매진될 경우 서포팅석 예매자를 대상으로 추첨을 통해 '데이트권'을 선물하기로 했다. 당첨자는 조 감독 또는 희망하는 선수와 함께 최고급 호텔에서 식사 데이트를 즐길 수 있다.

구단은 또 SNS 댓글 응원을 남긴 팬들에 대해서도 추첨을 통해 일본 팬스타 크루즈 왕복승선권(1인2매, 총 3명), 홈경기 테이블석 초대권(1인2매, 총 5명)을 선물하기로 했다.

조 감독은 "중요한 경기를 앞두고 많은 팬이 경기장에 오셔서 힘찬 응원의 목소리를 실어주셨으면 좋겠다. 좋은 경기력과 결과로 보답하겠다"라고 말했다.

조 감독은 과거 제주 유나이티드, 인천 유나이티드에서 사령탑을 맡던 시절에도 '오랜지색 머리 염색','항공권 증정' 등 이색 팬 서비스로 화제에 오르기도 했다. 부산에서는 '연기' 도전으로 영역을 넓혀가는 중이다. 그만큼 팬들은 즐겁다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com