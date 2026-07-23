상대 선수 폭행하고, 목 조르고...96년 월드컵 역사상 최악의 추태, "다신 나오지 마" 아르헨티나 영구 퇴출 서명 운동 "이미 2300만명 서명"

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[스포츠조선 이현석 기자]모두가 아르헨티나를 거부하고 있다. 월드컵 퇴출 청원까지 등장했다.

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프랑스의 RMC스포츠는 22일(한국시각) '아르헨티나 대표팀의 월드컵 영구 출전 금지를 요구하는 청원에 2300만명이 넘는 사람이 서명했다'고 보도했다.

RMC스포츠는 '이는 기네스 기록에 근접한 수치다. 아르헨티나에 대한 반감이 전 세계 곳곳에서 확산되고 있는 것이 분명하다. 170개국, 2300만명의 사람들이 월드컵 영구 퇴출을 요구하는 청원에 서명했다. 이 청원은 정확히 2331만 6108명의 서명을 받아 당초 목표였던 500만명을 훨씬 넘어섰다. 다만 이 청원은 아무런 답변도 받지 못했다'고 전했다.

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대회 내내 논란의 중심에 섰던 아르헨티나다. 2026년 북중미월드컵은 판정 논란이 끊이지 않았다. 이집트와의 16강 당시에는 이집트 감독, 코치진, 선수들은 경기 내내 여러 차례 나온 심판 판정이 자신들에게 불리하게 작용했다고 강하게 불만을 제기했다. 이집트전 이후 호삼 하산 감독은 판정 논란을 제기하며 "이 경기는 분명히 조작된 경기였고, 전 세계가 그것을 봤다"고 주장하기도 했다.

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판정 논란에 이어 결승전에서 선보인 최악의 추태로 비판의 불씨를 당겼다. 아르헨티나는 북중미월드컵 결승에서 스페인에 0대1로 패하며 준우승에 그쳤다. 패배라는 결과에 감정을 주체하지 못한 아르헨티나 선수단에서는 나와서는 안 될 행동들이 쏟아졌다. 나우엘 몰리나가 뛰어가는 로드리를 주먹으로 때린 것이 갈등의 도화선, 몰리나와 로드리의 신경전을 시작으로 두 팀은 그라운드에서 뒤엉켰다.

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갈등에 불을 지른 건 레안드로 파레데스의 행동이었다. 에릭 가르시아의 목을 치고, 뒤이어 다가온 가비의 얼굴도 밀었다. 리오넬 스칼로니 감독과 스페인 선수단이 빠르게 나서서 선수들을 뜯어말렸다.

국제축구연맹(FIFA)이 칼을 빼들었다. FIFA 징계위원회는 21일(한국시각) 난투극이 벌어진 결승전 이후 상황에 대한 징계 절차에 돌입했다. 자체 조사에 그치지 않고 징계·윤리 전담 검사까지 임명하는 결단을 내렸다. 전 세계가 지켜본 폭력 사태, 대대적인 징계는 불가피하다. 이런 상황에서 아르헨티나를 월드컵에서 퇴출하자는 의견까지 쏟아지며, 반감과 비판도 계속 이어질 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com