"좋은 성과 내려면 어떤 상대로 이겨야" 조별리그부터 가시밭길! '4연패 도전' 이민성호, '중동 강호' 사우디-카타르와 D조...여자대표팀은 남북 대결

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[스포츠조선 박찬준 기자]4회 연속 아시안게임 금메달에 도전하는 한국 축구가 조별리그부터 만만치 않은 팀들을 상대하게 됐다.

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대한민국은 23일 일본 나고야에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조추첨에서 사우디아라비아, 카타르와 함께 D조에 편성됐다. 남자 축구는 총 15개팀이 참가하며, 조별리그는 4개 그룹으로 나뉘어 진행된다. 이전까지 20개국 이상이 참가했지만, 이번 대회부터는 포맷을 바꿔 그 숫자를 대폭 줄였다. A~C조는 4팀, D조는 3팀이 경쟁하고, 각 조 1, 2위는 8강부터 토너먼트를 통해 챔피언을 가린다.

북한은 죽음의 조에 속했다. 중국, 아랍에미리트(UAE), 이란과 함께 B조에 포함됐다. '개최국' 일본은 태국, 키르기스스탄, 홍콩과 A조에 이름을 올렸다. C조에는 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트가 자리했다.

과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

포트는 1월 열린 2026년 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵 최종 순위를 기준으로 배정됐다. 한국은 일본, 중국, 베트남과 함께 포트1에 속했다. 포트2에는 우즈베키스탄, UAE, 사우디, 태국, 포트3에는 이란, 키르기스스탄, 카타르, 필리핀이 이름을 올렸다. 포트4에는 북한, 쿠웨이트, 홍콩이 배정됐다.

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가장 마지막에 호명된 한국은 부담스러운 조에 속했다. '중동의 강호' 사우디, 카타르와 경쟁한다. 만만치 않은 팀들이다. 이민성호는 지난해 11월 사우디와의 두 차례 연습경기에서 모두 패한 바 있다. 카타르와는 U-23 레벨에서 역대 8번을 만나 단 1승(5무2패)밖에 하지 못했다. 만약 물고 물리는 상황이 되면, 자칫 어려운 상황에 놓일 수도 있다.

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하지만 조별리그에서 2경기만 치르는 만큼, 통과 시에는 큰 이점을 누리게 될 전망이다. 아시안게임은 빡빡한 일정으로 악명이 높다. 다른 팀보다는 체력적 우위를 점할 수 있다. 한국은 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 9월 15일 카타르, 22일 사우디와 경기를 치른다. 8강전은 25일, 준결승은 29일, 결승전은 10월 2일 열린다.

이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀은 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에 이어 4회 연속 금메달을 꿈꾸고 있다. 최종엔트리는 이미 공개됐다. 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 양민혁(토트넘) 강상윤(전북) 등 U-23 자원을 비롯해 2026년 북중미월드컵에 출전한 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티) 이기혁(강원)이 와일드카드(24세 이상 선수)로 발탁됐다.

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이 감독은 "사우디와 카타르 모두 아시아 무대에서 경쟁력을 증명한 팀들이다. 하지만 대회에서 좋은 성과를 내려면 결국 어떤 상대를 만나도 이겨야 한다. 조별리그부터 좋은 경기력과 결과를 만들 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 했다.

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한편, 신상우 감독이 이끄는 여자대표팀은 북한, 방글라데시, 미얀마와 F조에서 조별리그를 치른다. A대표팀이 출전하는 여자 축구는 E조부터 G조까지 총 3개 조로 나뉘어 조별리그를 진행한다. 각 조 1, 2위 6개팀과 조 3위 중 상위 성적 2개팀이 8강 토너먼트에 올라 우승팀을 가린다.

아이치-나고야 아시안게임은 9월 19일부터 10일 4일까지 보름간 펼쳐진다. 남녀 축구대표팀은 9월 국내 사전 소집 훈련 후 일본으로 떠난다. 일부 해외파 선수들은 일본으로 개별 합류할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com