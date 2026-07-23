亞게임서 다시 만난 남북 여축, '북한''북측''조선민주주의인민공화국' 어떻게 불러야 할까요

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[스포츠조선 전영지 기자]신상우 감독이 이끄는 여자축구대표팀이 9월 2026년 아이치-나고야아시안게임에서 또다시 북한과 맞붙는다.

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대한축구협회(KFA)가 23일 공지한 아이치-나고야아시안게임 여자축구 조 추첨 결과 한국은 북한, 방글라데시, 미얀마 등과 함께 F조에 속했다. E조에 개최국 일본과 차이니스 타이베이, 베트남, 태국이 묶였고, G조에 중국, 필리핀, 우즈베키스탄, 홍콩이 묶였다.

출처=KFA

신상우호는 일본 오사카 나가이스타디움에서 펼쳐질 조별리그에서 9월 14일 미얀마와 1차전, 17일 방글라데시와 2차전, 21일 북한과 최종 3차전에 나선다.

지난 5월 수원종합운동장에서 열린 여자아시아챔피언스리그(WACL) 4강전, 수원FC 위민과 평양 내고향WFC의 남북 최강 클럽 맞대결 후 아시안게임 조별리그에서도 자존심을 건 남북 대결이 성사됐다. 여자축구 대표팀의 정신적 지주인 '지메시' 지소연을 비롯, 김혜리, 최유리, 윤수정 등 수원 소속 국대 에이스들의 설욕 의지는 그 어느 때보다 강하다. 당시 우승 기자회견에서 '북측'이라는 호칭에 반발, '조선인민주의민주공화국' 호칭을 요구하며 일방적으로 자리를 떴던 리유일 감독과의 재회도 관심이다. 또다시 성사된 남북 대결에서 대한민국 취재진이 '적대적 두 국가론'의 북한을 어떻게 불러야 할지, 통일부 등 당국의 가이드라인이 필요하다.

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대한민국은 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타팔렘방아시안게임에서 3연속 동메달을 따냈으나 3년전 항저우아시안게임 8강전에서 리유일 감독이 이끌던 북한대표팀에 1대4로 대패하며 메달을 놓쳤다. 8년 만의 메달과 함께 설욕을 다짐하고 있다.

출처=KFA

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신상우 여자축구대표팀 감독은 "이제는 상대를 잘 분석하고 철저히 준비하는 일만 남았다"면서 "아시아에 강팀이 많기 때문에 아시안게임에서는 어느 팀을 만나더라도 쉬운 경기가 없다"면서 신중하게 매경기 임할 뜻을 표했다. "우리 선수들의 장점을 최대한 살려서 경기력을 끌어올리겠다. 선수들이 부담감보다는 자신감을 가지고 좋은 경기력과 결과로 대한민국 여자축구의 저력을 보여줄 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다"는 각오를 전했다. 신상우호는 9월 초 국내 사전 소집훈련을 진행한 후 일본으로 출국할 예정이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com