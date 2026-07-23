대충격! '日 국가대표 윙어' 미토마, 빨간불 신호위반 후 40대 여성 치어 검찰 송치..."사고 사실 인정, 자택에서 수사 진행"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 국가대표 윙어 미토마 가오루가 검찰 송치됐다.

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일본의 아사히신문은 23일 '미토마가 신호 위반 후 사고로 검찰에 서류 송치됐다'고 보도했다.

아사히신문은 '미토마가 운전 중 빨간불을 무시하고 사고를 일으켜, 자전거 탄 여성을 부상을 입힌 혐의로 23일 서류 송치됐다. 미토마는 지난 8일 교차로에서 빨간불을 무시하고 교차로에 진입해 여성에게 부상을 입힌 과실운전치상 혐의로 서류 송치되었다. 임의 조사에서 사실 관계를 인정했으며, 그간 자택에서 수사가 진행됐다'고 전했다.

로이터연합뉴스

사고는 지난 8일 오전 8시45분 도쿄 이타바시구에서 발생했다. 경찰에 따르면 자전거를 타고 있던 48세 여성은 병원으로 이송됐으며, 회복까지 약 2주가 걸리는 부상을 당한 것으로 전해졌다. 미토마의 소속 매니지먼트사는 성명을 통해 미토마가 이번 사고를 매우 심각하게 받아들이고 있으며, 부상당한 자전거 이용자에게 진심 어린 사과를 전했다고 밝혔다.

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미토마는 일본을 대표하는 윙어 중 한 명으로, 지난 2022~2023시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브라이턴에서 활약을 시작하며 본격적으로 이름을 알리기 시작했다. 데뷔 시즌부터 10골 7도움을 기록하며 좋은 모습을 보여준 미토마는 브라이턴에서 꾸준히 주전으로 활약하며 안정적인 경기력을 선보였다. 브라이턴 돌풍의 주역으로 뛰어난 경기력을 선보였다.

로이터연합뉴스

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일본 대표팀 핵심 공격수이지만, 부상으로 2026년 북중미월드컵은 참가하지 못했다. 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 36라운드 경기에서 선발 출전했으나, 후반 13분 부상으로 교체됐다. 부상 부위는 햄스트링, 스프린트 도중 미토마는 다리를 잡았고, 경기장에 쓰러졌다. 의료진이 투입되어 상태를 살폈으나 더는 경기를 소화할 수 없었다. 이후 부상이 심각해지며 월드컵에 낙마했다.

일본은 미토마의 부상 낙마 등 여러 공백에도 불구하고 조별리그에서 2위를 기록하며 32강에 올랐다. 다만 32강에서 브라질에 1대2로 패하며 토너먼트 첫 승은 다시 4년 뒤로 미루게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com